Cumhur yaraları sarıyor! Başkan Erdoğan Ramazan’ın ilk günü Kahramanmaraş’ta: Depremzedelerle bir araya geldi, tek tek dinledi

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ DEPREMZEDELERLE BİR ARADA

Erdoğan Ramazan'ın ilk günü olan bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bakanlar ile birlikte depremden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti.