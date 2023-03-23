Cumhur yaraları sarıyor! Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk günü Kahramanmaraş'ta: Depremzedelerle bir araya geldi, tek tek dinledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı, Ramazan ayının ilk gününde depremzedelerle bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, depremlerden etkilenen 11 ilde ilk etapta yapılacak toplam 17 bin 902 konutun temel atma törenine de katıldı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
23.03.2023 17:31 - Son Güncelleme: 23.03.2023 17:47
Türkiye 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da afetin yaşandığı illere tek tek gitti, bölgedeki depremzedelerle bir araya geldi.
RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ DEPREMZEDELERLE BİR ARADA
Erdoğan Ramazan'ın ilk günü olan bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Bakanlar ile birlikte depremden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti.
AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.