Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vatandaşa sorduk... İlginç cevaplar

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım başladı.
MUHARREM İNCE ADAY OLACAK
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi.
Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken diğer adaylar, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal'ın da aralarında yer aldığı 11 isim olarak sıralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza süreci de başladı.
CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI KAMPANYA
Adaylık süreci son sürat ilerlerken CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.
FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Can Ataklı, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken Takvim.com.tr Dış Ses olarak Kemal Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasını vatandaşa sordu.