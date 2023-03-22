Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vatandaşa sorduk... İlginç cevaplar



FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Can Ataklı, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken Takvim.com.tr Dış Ses olarak Kemal Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasını vatandaşa sordu.