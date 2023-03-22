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    • 22.03.2023 15:50
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    Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vatandaşa sorduk... İlginç cevaplar

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başladı. Adaylar netleşirken özellikle 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partililer tarafından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye aday olma baskısı yapılıyor. Takvim.com.tr muhalefeti birbirine düşüen bu iki isim arasındaki çekişmeyi vatandaşa sordu.

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayım başladı.

    MUHARREM İNCE ADAY OLACAK
    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken 6'lı koalisyon yaşadığı büyük pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlerledi.

    Eski CHP'li Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayı olurken diğer adaylar, Sinan Oğan, Fatih Erbakan, Doğu Perinçek ve Ahmet Özal'ın da aralarında yer aldığı 11 isim olarak sıralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki isimlerin adaylığının kesinleşmesi için 100 bin imza süreci de başladı.

    CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE KARŞI KAMPANYA
    Adaylık süreci son sürat ilerlerken CHP'liler tarafından Muharrem İnce'nin adaylığına karşı bir kampanya yürütülüyor.


    FETÖ-PKK destekçisi Amberin Zaman, Can Ataklı, Fatih Portakal, Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz gibi CHP yandaşı isimlerin İnce'nin adaylığına karşı çıkışlar yaparken Takvim.com.tr Dış Ses olarak Kemal Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasını vatandaşa sordu.

        VATANDAŞA SORDUK İNCE Mİ KILIÇDAROĞLU MU?
        İstanbul Bakırköy'de vatandaşa Muharrem İnce mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? sorusunu yönettik.

        "KILIÇDAROĞLU'NA GÜVEMİYORUZ"
        Vatandaşların bir kısmı Kılıçdaroğlu'nun yıllardır ana muhalefetin başında olduğunu belirterek başarısız olduğunu söyledi.

        İNCE'YE 2018 ELEŞTİRİLERİ
        Kılıçdaroğlu'na güvenmediklerini söylerken Muharrem İnce'ye de 2018 yılındaki adaylık süreci sonrasındaki tavrı sebebiyle eleştiri getirildi.

        Röportaj veren bir isim ise halk ozanı olduğunu söyleyerek seçimlere yönelik yazdığı "Hello seçim hello..." türküsünü okudu.

        Röportajımızı youtube üzerinden izlemek için tıklayınız

        İşte vatandaşın nabzı;
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        Muharrem İnce mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu?
        Haberler Güncel Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu? Vatandaşa sorduk... İlginç cevaplar
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