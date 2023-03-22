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    • 22.03.2023 16:10
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    Başkan Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı: "Bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 22 Mart Dünya Su Günü mesajını resmi Twitter hesabından yayınladı. Erdoğan paylaşımında, "Bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Dünya Su Günü mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 22 Mart Dünya Su Günü mesajını resmi Twitter hesabından yayınladı. Suyun stretejik önemine ve söz konusu su kaynaklarının korunması için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edileceğini ifade ederek:



    Erdoğan, paylaştığı görsel ile de 716 baraj, 615 hidroelektrik santrali, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi, 101 yer altı depolaması ve suni besleme ile 21 yılda 479 milyar lira su yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı.


    "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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