Başkan Erdoğan'dan Dünya Su Günü mesajı: "Bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik"





Erdoğan, paylaştığı görsel ile de 716 baraj, 615 hidroelektrik santrali, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi, 101 yer altı depolaması ve suni besleme ile 21 yılda 479 milyar lira su yatırımı gerçekleştirildiğini açıkladı.