YSK'dan seçim öncesi yeni uygulama: Hangi aday ne kadar imza topladı?

YSK'nın sitesinde saat 10.00 itibariyle adayların topladıkları imza sayısı şöyle:

3 İSMİN ADAYLIĞINA RET

Öte yandan seçmenler tarafından aday gösterilecek olan 18 cumhurbaşkanı adayından 3'ünün başvurusu reddedilirken, 9 adayda ise eksik belge tespit edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvuru süresi sona erdi. Yapılan başvuruları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 18 adaydan 12 aday hakkında açıklama yayımladı. Bu 12 adaydan 3'ünün adaylık başvurusunun reddine karar verildi. 9 adayın eksik belgeleri olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli belgelerin tamamlanması için bugün saat 17.00'ye kadar ek süre tanındı.

Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın adaylık başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından cumhurbaşkanlığı adaylığının reddine, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla başvuru yaptığının anlaşılması üzerine adaylık başvurusunun reddine karar verildi.