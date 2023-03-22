YSK'dan seçim öncesi yeni uygulama: Hangi aday ne kadar imza topladı?

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimler için bugün başlayan 100 bin imza sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"CUMHURBAŞKANI ADAYLARIMIZ DÜN KURULUMUZ TARAFINDAN İLAN EDİLMİŞTİR"
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir."
YENİ UYGULAMA DEVREDE
Kurulumuzun yapmış olduğu yeni bir uygulama ile bugün itibarıyla il ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin takibi mümkün olacaktır. Şeffaf, güvenli bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır.
YSK'nın sitesinde saat 10.00 itibariyle adayların topladıkları imza sayısı şöyle:
3 İSMİN ADAYLIĞINA RET
Öte yandan seçmenler tarafından aday gösterilecek olan 18 cumhurbaşkanı adayından 3'ünün başvurusu reddedilirken, 9 adayda ise eksik belge tespit edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvuru süresi sona erdi. Yapılan başvuruları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 18 adaydan 12 aday hakkında açıklama yayımladı. Bu 12 adaydan 3'ünün adaylık başvurusunun reddine karar verildi. 9 adayın eksik belgeleri olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli belgelerin tamamlanması için bugün saat 17.00'ye kadar ek süre tanındı.
Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın adaylık başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından cumhurbaşkanlığı adaylığının reddine, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla başvuru yaptığının anlaşılması üzerine adaylık başvurusunun reddine karar verildi.