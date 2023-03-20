Avrupa ve ABD'den "aferin" alacaklar: 6'lı koalisyonun IMF planı!

Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük darbe vuran koalisyon hükümetlerinin IMF'den borçlandıkları dönemler daha dün gibi hafızalarda. 6'lı koalisyonun ekonomi programında ise yine IMF'den borçlanma yapacakları yönünde değerlendirmeler var.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli de 6'lı koalisyonun mutabakat metnindeki ekonomi programını sosyal medyadan adeta bombaladı.
Sosyal medya hesabından 6'lı koalisyonun ekonomi programı hakkında 83 ileti atan Canikli, "Gizlemeye çalışsalar da 6'lı masanın mutabakat metnindeki ekonomi programından, IMF ile kuvvetli bir stand-by düzenlemesi yapacakları ve IMF'den yüklü miktarda kredi kullanacakları anlaşılıyor. 6'lı masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır" ifadelerini kullandı.
FİNANSMAN İÇ PİYASADAN SAĞLANABİLİR
Nurettin Canikli, 6 masanın mutabakat metinden tanımlanan ekonomi programının 'IMF ile stand-by' düzenlemesini içerdiğini ifade etti.
Canikli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'IMF ile stand-by düzenlemesi' yapacaklarını, 'dış borçlanma söylemi' ile itiraf ettiğini söyledi.
Canikli şu ifadelere yer verdi:
"Kılıçdaroğlu'nun, '650 bin adet deprem konutunun inşası için gereken finansmanı, yurt dışındaki kuruluşlardan kredi kullanarak sağlayacaklarına ilişkin açıklamaları IMF'yi işaret etmektedir. Oysa ki mevcut Hükümet'in deprem konutlarının inşası için kaynak oluşturmada bir problemi bulunmamaktadır. Büyük maliyet ve riske girmeden, yurtdışına çok büyük kaynak aktarmadan 650 bin konutun inşası için ihtiyaç duyulan finansman iç piyasadan sağlanabilir.