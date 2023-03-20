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    • Ekonomi
    • 20.03.2023 14:18
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    • 20.03.2023 14:53
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    Avrupa ve ABD'den "aferin" alacaklar: 6'lı koalisyonun IMF planı!

    6'lı koalisyonun mutabat metninde yer alan ekonomik adımlar, Türkiye'yi yeniden dış borç ve faiz sarmalına sokacak politikaları işaret ediyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, IMF ile stand-by düzenlemesi yapamaya ve yüklü miktarda kredi almaya hazırlanan koalisyon ekonomide neden olacağı yıkım tablosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Deprem konutlarının yapının da gecikeceğini açıkayan Canikli, "6'lı masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    6’lı koalisyonun IMF planı!

    Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük darbe vuran koalisyon hükümetlerinin IMF'den borçlandıkları dönemler daha dün gibi hafızalarda. 6'lı koalisyonun ekonomi programında ise yine IMF'den borçlanma yapacakları yönünde değerlendirmeler var.

    Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli de 6'lı koalisyonun mutabakat metnindeki ekonomi programını sosyal medyadan adeta bombaladı.

    Sosyal medya hesabından 6'lı koalisyonun ekonomi programı hakkında 83 ileti atan Canikli, "Gizlemeye çalışsalar da 6'lı masanın mutabakat metnindeki ekonomi programından, IMF ile kuvvetli bir stand-by düzenlemesi yapacakları ve IMF'den yüklü miktarda kredi kullanacakları anlaşılıyor. 6'lı masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır" ifadelerini kullandı.

    FİNANSMAN İÇ PİYASADAN SAĞLANABİLİR
    Nurettin Canikli, 6 masanın mutabakat metinden tanımlanan ekonomi programının 'IMF ile stand-by' düzenlemesini içerdiğini ifade etti.

    Canikli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'IMF ile stand-by düzenlemesi' yapacaklarını, 'dış borçlanma söylemi' ile itiraf ettiğini söyledi.

    Canikli şu ifadelere yer verdi:
    "Kılıçdaroğlu'nun, '650 bin adet deprem konutunun inşası için gereken finansmanı, yurt dışındaki kuruluşlardan kredi kullanarak sağlayacaklarına ilişkin açıklamaları IMF'yi işaret etmektedir. Oysa ki mevcut Hükümet'in deprem konutlarının inşası için kaynak oluşturmada bir problemi bulunmamaktadır. Büyük maliyet ve riske girmeden, yurtdışına çok büyük kaynak aktarmadan 650 bin konutun inşası için ihtiyaç duyulan finansman iç piyasadan sağlanabilir.

        DIŞA BAĞLI OLACAKTIR
        Son 5 yılda, enerji başta olmak üzere küresel mal piyasalarında yaşanan fiyat şokları ve ülkemizi hedef alan küresel finansal saldırılara rağmen; hükümet uyguladığı ekonomi politikası ile ekonominin ihtiyaç duyduğu kaynağı zorlanmadan üretmiştir. 6'lı masanın ekonomi programı, yüksek faiz (pozitif reel faiz) ve parasal sıkılaştırma üzerine kurgulandığı için iç piyasadan kaynak oluşturmakta zorlanacak, dış kaynak kullanarak dışa bağımlı olacaktır.

        KONUTLARIN İNŞA SÜRESİ UZAYACAK
        6'lı masanın IMF rüyası ile dış kaynak kullanılarak inşa edilmesi planlanan depremzede konutları; TOKİ'den alınıp belirli sermaye gruplarına verilecek olması nedeniyle maliyetlerinin yükselmesine, konutların inşa edilmesinde ithal girdi kullanımına bağlı olarak döviz giderlerinin artmasına ve konutların inşa süresinin uzamasına neden olacaktır.

        EKONOMİK BEDELLER ÖDENDİ
        Vaat ettikleri sürecin sonunda, ülkemizin kaynakları yurtdışına transfer edilir, ekonominin dış borcu artar, yurt içindeki üretim ve istihdam imkânları daralır. Bütün bu uygulamalar ve döngü geçmişte bire bir aynen yaşanmıştır ve Türkiye IMF ilişkiler nedeniyle çok büyük ekonomik bedeller ödemek zorunda kalmıştır.

            IMF'YE 3 MİLYAR DOLAR FAİZ ÖDEMESİ
            6'lı masanın 'IMF'nin, 20. Stand-by düzenleme simülasyonu' çerçevesinde Türkiye'ye 50 milyar dolar kredi kolaylığında bulunduğunu varsayalım. IMF'den kullanılan kredinin faiz oranı yaklaşık yüzde 6 civarında olacaktır. Yani her yıl Türkiye bu kredi için IMF'ye 3 milyar dolar faiz ödemesi yapacaktır."

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            Haberler Ekonomi Avrupa ve ABD'den "aferin" alacaklar: 6'lı koalisyonun IMF planı!
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