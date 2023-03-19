'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü yalana da öncü oluyor! Kirli algı operasyonuna depremzede küçük kızı alet ettiler

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 49 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken, muhalefet ve yandaşı medya "Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine enkaz üzerinde tepinmeyi seçti.
Yürütülen çalışmalar karalandı, dezenformasyon temelli bilgilerle kirli algı operasyonları sıralandı.
Bunun son örneği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kayıtlara geçti...
BLOOMBERG HT'DEN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Ciner Medya Grubu'na bağlı Bloomberg HT'nin muhabirlerinden Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında depremzede vatandaşları ısrarla devleti kötülemek için yönlendirdi.
Yayın sonrasında ise sosyal medya hesabından dezenformasyon yayan Karaca "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedenini çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.