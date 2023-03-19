'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü yalana da öncü oluyor! Kirli algı operasyonuna depremzede küçük kızı alet ettiler





Ciner Medya Grubu'nun yaptığı skaldan algı operasyonunun etkileri sürerken CHP yandaşı FOX TV de vatandaş duvarına tosladı!



BİR ALGI GİRİŞİMİ DE FOX TV'DEN

Diğer yandan bir algı operasyonu da CHP yandaşı FOX TV tarafından gerçekleştirilmek istendi. Şanlıurfa'yı vuran sel felaketi sonrası kaybolan 24 yaşındaki TIR sürücüsü her yerde aranıyordu. Bölgeye giden FOX TV ekibi 200 kişilik çalışma ekibini görmezden gelerek gencin yakınlarına mikrofon uzattı.



Algı haberi yapmak isterken vatandaşların tepkisini çeken FOX TV devleti karalamakla suçlandı.





Kayıp gencin yakınları A Haber'e yaptığı açıklamada "Burada ihmal yok. Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için diyor sizi Allah'a havale ediyorum. Burada çayımızı bile asker yapıyor. Biz bunları nasıl görmezden gelelim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.