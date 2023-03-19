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    • 19.03.2023 20:21
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    'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü yalana da öncü oluyor! Kirli algı operasyonuna depremzede küçük kızı alet ettiler

    Türkiye, yaşadığı deprem ve sel felaketinin yaralarını sararken birtakım mahfiller harekete geçti. Ciner Medya Grubu'na bağlı Bloomberg HT 8 yaşındaki depremzede Belinay üzerinden kirli bir algı operasyonuna girişti. Küçük kız ve ailesi ise yazılanların yanlış olduğunu belirterek "Biz devletimizden razıyız" deyip Bloomberg HT'ye tepki gösterdi. Bilindiği 'siyaseti dizayn eden' Habertürk ve Bloomberg HT, Turgay Ciner idaresi altında faaliyet gösteriyor. Bu durum Habertürk'ün siyaseti sadece ekranda değil, yalanlarla sahada dizayn etme girişimi olarak da yorumlandı. Öte yandan yalan ve dezenformasyonda başı çeken CHP yandaşı FOX TV de vatandaş duvarına tosladı!

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ciner’in ipliği pazara döküldü!

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 49 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken, muhalefet ve yandaşı medya "Vakit birlik vakti" deyip kenetlenmek yerine enkaz üzerinde tepinmeyi seçti.



    Yürütülen çalışmalar karalandı, dezenformasyon temelli bilgilerle kirli algı operasyonları sıralandı.



    Bunun son örneği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kayıtlara geçti...

    BLOOMBERG HT'DEN KİRLİ ALGI OPERASYONU
    Ciner Medya Grubu'na bağlı Bloomberg HT'nin muhabirlerinden Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında depremzede vatandaşları ısrarla devleti kötülemek için yönlendirdi.



    Yayın sonrasında ise sosyal medya hesabından dezenformasyon yayan Karaca "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedenini çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.



        KÜÇÜK BELİNAY: "HEPSİ YANLIŞ"
        Bloomberg HT muhabirinin yalanını ise küçük Belinay bozguna uğrattı. A Haber mikrofonlarına konuşan Belinay "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." ifadelerini kullanarak gerçekleri açıkladı.




        BELİNAY'IN ANNESİ: "NİYE YALAN SÖYLÜYORLAR BEN DEVLETİMDEN RAZIYIM"
        Belinay'ın annesi ise yaptığı açıklamada "Bu yıkılan ev zaten bizim değil başkasının evi. Kimse ölmedi çocuklarımdan niye böyle yapıyorlar. Niye böyle yalan söylüyorlar ki devletimden çok razıyım." dedi.

        PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI
        Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla algı çalışması elinde patlayan Cemre Nur Karaca paylaşımını silmek zorunda kaldı.

        EKRANDA SİYASETİ DİZAYN EDEN HABERTÜRK SAHADA YALANLARA ÖNCÜ OLUYOR
        Bilindiği üzere Bloomberg HT ve Habertürk aynı çatı altında yayın yapıyor. Habertürk yayınlarında "Siyasetin inşa edilmesine yardımcı oluyoruz" denilerek 6'lı koalisyona destek yayınları yapılıyor, provokatif söylemler kayıtlara geçiyor. Bloomberg HT'de de deprem üzerinden devlet karalanmak isteniyor.

        Siyaseti dizayn eden Habertürk ve Bloomberg HT, Ciner Medya Grubu'na bağlı, Turgay Ciner idaresi altında faaliyet gösteriyor.

        Bu durum Habertürk Grubunun siyaseti sadece ekranda değil, yalanlarla sahada dizayn etme girişimi olarak da yorumlandı.



            Ciner Medya Grubu'nun yaptığı skaldan algı operasyonunun etkileri sürerken CHP yandaşı FOX TV de vatandaş duvarına tosladı!

            BİR ALGI GİRİŞİMİ DE FOX TV'DEN
            Diğer yandan bir algı operasyonu da CHP yandaşı FOX TV tarafından gerçekleştirilmek istendi. Şanlıurfa'yı vuran sel felaketi sonrası kaybolan 24 yaşındaki TIR sürücüsü her yerde aranıyordu. Bölgeye giden FOX TV ekibi 200 kişilik çalışma ekibini görmezden gelerek gencin yakınlarına mikrofon uzattı.

            Algı haberi yapmak isterken vatandaşların tepkisini çeken FOX TV devleti karalamakla suçlandı.

            Kayıp gencin yakınları A Haber'e yaptığı açıklamada "Burada ihmal yok. Yalan habere meydan açmaya çalışıyorlar. Devleti karalamadığımız için diyor sizi Allah'a havale ediyorum. Burada çayımızı bile asker yapıyor. Biz bunları nasıl görmezden gelelim. Allah devletimizden razı olsun." dedi.
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            Haberler Güncel 'Siyaseti dizayn eden' Turgay Ciner'in Habertürk'ü yalana da öncü oluyor! Kirli algı operasyonuna depremzede küçük kızı alet ettiler
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