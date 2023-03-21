Halil İbrahim değil sırtlanlar sofrası! HDPKK Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı: CHP ne vadetti, hangi bölücü taleplere boyun eğdi?





CHP TUTUMUNU BÖLÜCÜLÜKTEN YANA KULLANDI

Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş tarafından dayatılan 'Tutum Belgesi'nde de yerel yönetimler, kayyum vb. benzeri maddeler mevcut. Dün de CHP'li Özgür Özel, HDPKK'ya kayyum teminatında bulunmuştu.



Kılıçdaroğlu'nun da PKK ile ağız birliği yaparak Türkiye'de Kürt sorunu var algısını yayması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişmeler CHP'nin tutumunu bölücülükten yana kullandığının en somut delili olarak tezahür etti.