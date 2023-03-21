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    • 22.03.2023 00:19
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    • 22.03.2023 00:37
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    Halil İbrahim değil sırtlanlar sofrası! HDPKK Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı: CHP ne vadetti, hangi bölücü taleplere boyun eğdi?

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' diyerek pazarladığı ittifak, tam anlamıyla bölücüler sofrasına dönüştü. HDP ile resmileşen ittifak ve CHP - HDP görüşmesinde açığa çıkan bölücü taleplerin gölgesinde flaş bir gelişme yaşandı. Terör örgütünün siyasi ayağı olan parti, aday çıkarmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Tam da bu noktada CHP'nin hangi bölücü taleplere boyun eğdiği, HDPKK'ya kaç bakanlık vadedildiği merak konusu oldu. Bilindiği üzere 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız gün Mithat Sancar - Pervin Buldan ikilisi ile masaya oturmuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    HDPKK Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.


    PKK KANALINDA İTTİFAKIN İLANI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
    HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.

    HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.



    BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

    Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.



        KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
        HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.

        Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.



        CHP TUTUMUNU BÖLÜCÜLÜKTEN YANA KULLANDI
        Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş tarafından dayatılan 'Tutum Belgesi'nde de yerel yönetimler, kayyum vb. benzeri maddeler mevcut. Dün de CHP'li Özgür Özel, HDPKK'ya kayyum teminatında bulunmuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun da PKK ile ağız birliği yaparak Türkiye'de Kürt sorunu var algısını yayması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişmeler CHP'nin tutumunu bölücülükten yana kullandığının en somut delili olarak tezahür etti.




        HDP ADAY ÇIKARMAYACAK, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, CHP - HDP görüşmesinde açığa çıkan bölücü taleplerin gölgesinde HDP aday çıkarmama kararı aldı

        Muharrem İnce'nin CHP'nin sözcüsü olarak tanımladığı yandaş İsmail Saymaz, "HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek. Bu karar yarın Ankara'da basın toplantısıyla açıklanacak" açıklamasını yaptı.

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        İP’te ağır sökük!
        Haberler Güncel Halil İbrahim değil sırtlanlar sofrası! HDPKK Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı: CHP ne vadetti, hangi bölücü taleplere boyun eğdi?
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