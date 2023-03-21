BEDAŞ'tan bakım ve onarım saatlerine Ramazan düzenlemesi: O saatlerde çalışma yapılmayacak!

BEDAŞ, bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan'da tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarında düzenlemeye gitti. Bu kapsamda şirket, acil müdahale gerektiren durumlar hariç olmak üzere planlı çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirecek. Bu arada Ramazan'da gün içinde yapılması zaruri olan planlı çalışmalarda da sürenin minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecek.

PLANLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINA GİTMEYECEK

Ayrıca şirket, arife günü ile birlikte 20-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda da yine planlı bakım ve onarım çalışmasına gitmeyecek. İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti verirken en büyük önceliğin yüksek müşteri memnuniyeti olduğunun belirtildi.