Türkiye 23 Mart'ta ilk orucunu tutacak! Ramazan bu yıl 29 gün sürecek

Türkiye'de 23 Mart'ta başlayacak Ramazan ayında ilk iftar saat 18.25'te Iğdır'da, son iftar Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak. Ramazan bu yıl 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı Ramazanın ilk teravih namazı, yarın kılınacak. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.



FİTRE 70 TL

Diyanet 2023 yılı fitre bedelini belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023'te fitrenin 70 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Fitrenin deprem mağdurları için Ramazan ayından önce de verilebileceğini kaydetti.



İZLANDA'DA 19-20 SAAT

Dünyada en uzun süre oruç tutan şehirler arasında Grönland'ın Nuuk şehri ve İzlanda'nın Reykjavik şehri öne çıktı. Bu bölgelerde, sürenin 19 ila 20 saat arasında olduğu hatırlatıldı. Finlandiya'nın Helsinki şehri ise 18 ila 19 saat ile listede 3. sırada yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN