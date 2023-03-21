YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti

Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.