Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den HDP-CHP görüşmesine 'Nevruz' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 21 Mart mesajında, "Nevruz, asırlar boyunca Türk coğrafyalarında birlik, dirlik, barış ve huzuru sembolize eden müstesna bir günün adıdır." ifadelerini kullandı.
"HEP BİRLİKTE BAŞARMA" KARARLILIĞI
Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:
Son bir asrın en büyük felaketi olan 6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli iki ayrı deprem ile birlikte Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan aşırı yağışlar, bundan mülhem sel ve taşkınlar milletimizi ziyadesiyle sarsmış ve acıya boğmuştur.
Türk milleti karşısına çıkan doğal zorlukları ve doğal olmayan çetin engelleri "Hep Birlikte Aşma" iradesi göstererek direncini, dirayetini ve metanetini azami düzeylerde sergilemiştir.
"Bugüne İstikrar, Yarına Huzur" telakkisi "Hep Birlikte Başarma" kararlığıyla taban ve temel bulmuştur.
"Milli Birlik ve Kardeşlikle Hep Birlikte Yaşama" tercihi kahraman ecdadımızın ve şanlı tarihimizin ihmal ve inkar edemeyeceğimiz kutsal bir emaneti olarak maşeri vicdana yerleşmiştir.
Felaketlerin derin yaralarını sarmak, kayıplarımızın ızdırap veren izlerini silmek maksadıyla "Yeni Yüzyılda Yeni Bir Hayat ve Yeni Türkiye"yi "Hep Birlikte Kurma" seferberliği bütün imkanlar eşliğinde harekete geçmiştir.