Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den HDP-CHP görüşmesine 'Nevruz' tepkisi

"Milli Birlik ve Kardeşlikle Hep Birlikte Yaşama" tercihi kahraman ecdadımızın ve şanlı tarihimizin ihmal ve inkar edemeyeceğimiz kutsal bir emaneti olarak maşeri vicdana yerleşmiştir.

Felaketlerin derin yaralarını sarmak, kayıplarımızın ızdırap veren izlerini silmek maksadıyla "Yeni Yüzyılda Yeni Bir Hayat ve Yeni Türkiye"yi "Hep Birlikte Kurma" seferberliği bütün imkanlar eşliğinde harekete geçmiştir.