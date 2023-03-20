Yaşar Okuyan'dan hodri meydan! Meral Akşener dosyasını açıyor: Bana operasyon yapmaya kalktı

Ben MHP Genel Sekreteri Yardımcılığı görevini yürütürken Nihat Gürer, Kocaeli il başkanımızdı. Daha sonra da Kocaeli'nde Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı da yapmıştı. Allah rahmet eylesin. Şimdi yaşasaydı, Meral Akşener'in siyasetteki bu davranışlarını kabullenmesi mümkün olmazdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Altılı Masa kurulurken uyarmıştım, "Meral Akşener'e dikkat edin" demiştim. Sonra yaşananlar ortada işte. Daha bu kriz olmadan önce çıktığı televizyon programında, aday olarak Kılıçdaroğlu'nu değil, seçilecek adayı destekleyeceğiz diyordu. Ne oldu da seçileceğini düşünmediği Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Enteresanlık var bu işte... Şimdi seçim sürecinde rakipler bunu dile getirecek. Kim olsa seçim sürecinde bu garip durumu dile getirir.

ılıçdaroğlu'na Akşener'in kendisinin adaylığına engel olabileceğini açıkça söylemiş miydiniz?

Evet açıkça uyardım. Ama Kılıçdaroğlu'na söyledim de ne oldu? Partiden ihraç sürecimi başlattılar. Kendi tüzüklerinin bile farkında olmadan hakkımda hüküm vermeye kalktılar. CHP'den ihraç edildi diye haber yapılmış, ben de bunu gazeteciler arayınca öğrendim. Hastaneydim, istifa dilekçemi de orada yazdım. CHP'nin bana böyle davranması onurumu kırdı. Onlar beni ihraç etmedi, ben CHP'den istifa ettim.

İYİ Parti ile ilgili neler söylemek istersiniz?

İYİ Parti ülkücü gelenekten gelenlerin oluşturduğu bir partiydi. Partinin gelişmesinde Koray Aydın'ın büyük payı vardır. Ama şimdi bakalım milletvekili listelerinde kimler yer alacak? İYİ Parti, ülkücü gelenekte olanları bakalım seçilecek yerlerden mi koyacak? Yoksa geri planda mı kalacaklar? Bunu da kamuoyu önünde sormak istiyorum...