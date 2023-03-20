Yaşar Okuyan'dan hodri meydan! Meral Akşener dosyasını açıyor: Bana operasyon yapmaya kalktı

Siyasetçi Yaşar Okuyan, CHP'den ihraç edilmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu'nu Akşener konusunda uyardığını belirten Okuyan, "Doğruyu söylediğim için kovuldum. Ancak 'CHP ile ilişiği kesildi' diye paylaşım yapanlar ihraç sürecini bilmiyor. İhraç edilebilmem için Disiplin Kurulu'na sevk edilmem, sonra savunma yapmam gerekiyordu. Parti tüzüğünden bile habersizler" dedi.
CHP'den ihracının ardından yaşananları detaylarıyla paylaşan Okuyan, Meral Akşener konusunda Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulunduğu ve uyarısının gerçekleştiğini söyledi. Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan Okuyan, Akşner'in kendisine de zamanında operasyon düzenlemeye kalktığını söyledi.
İşte röportajdan önemli bölümler:
Uzun yıllar siyasetin içinde aktif rol alan bir isimsiniz, Türkiye seçimlere giderken Altılı Masa'nın yaşadığı krizi siz nasıl yorumluyorsunuz?
Meral Akşener'in 'kumar masası, noter masası' gibi ağır laflar söylediği masaya hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesi kamuoyunun dikkatinden kaçmaz. Kılıçdaroğlu ve diğerleri bir şey olmamış gibi değerlendirebilir ama bakalım seçmen de böyle mi değerlendirecek? Meral Akşener'i çok uzun yıllardır tanırım. Daha önce Kılıçdaroğlu'nu Akşener konusunda uyarmıştım. Nitekim uyarımın ne kadar doğru olduğunu zaman gösterdi. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar derler, beni de CHP'den kovdular.
AKŞENER'E DİKKAT EDİN
Meral Akşener'i siyasetçi olarak nasıl buluyorsunuz?
Meral Hanım'ı uzun yıllardır tanırım. Akşener ile ilgili başıma gelen bir olayı bile anlatsam nasıl bir siyasetçi olduğunu anlarsınız. O İçişleri Bakanlığı yaparken ben de Meclis'teydim. Ankara'da rahmetli Uğur Mumcu'nun oturduğu sokakta ben de oturuyordum. Yeni bir binada oturuyorduk. Dairemin üst katına birisi taşındı ve beni izlemeye başladı. Beni izlediğini de komşularımın uyarısı ile öğrendim. Benim ve ailemin can güvenliği için bu olayı biraz araştırdım. İçişleri Bakanlığı'nın operasyonu olduğunu öğrendim.