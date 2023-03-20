20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı Kararları neler? Asgari ücret, ek zam, seçim, kadro, borçlar...

Kabine toplantısı için geri sayım sürerken masadaki konular ve yeni kararlar gibi başlıklar da öne çıkıyor. İşte 20 Mart Kabine Toplantısı kararları...
BUGÜN (20 MART) KABİNE TOPLANTISI VAR MI, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son Kabine, 6 Mart Pazartesi günü düzenlenmişti. İki haftada bir yapılan Kabine toplantısının 20 Mart günü gerçekleşmesi bekleniyor. Saat detayı henüz bulunmuyor ancak 15:30 / 16:00 sıralarında Kabine toplantısının başlaması beklenenler arasında.
KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 MART 2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.