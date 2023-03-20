20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı Kararları neler? Asgari ücret, ek zam, seçim, kadro, borçlar...

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.