Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.03.2023 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.03.2023 08:47
    ABONE OL

    20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı Kararları neler? Asgari ücret, ek zam, seçim, kadro, borçlar...

    Ayda 2 kez Cumhurbaşkanı liderliğinde Beştepe’de düzenlenen Kabine Toplantısı kapsamında önemli kararlar alınıyor. Siyaset, ülke gündemi ve ekonomi gibi önemli konuların görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları toplantının hemen ardından halkla paylaşılıyor. Peki, 20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları neler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta?

    Kabine toplantısı için geri sayım sürerken masadaki konular ve yeni kararlar gibi başlıklar da öne çıkıyor. İşte 20 Mart Kabine Toplantısı kararları...

    BUGÜN (20 MART) KABİNE TOPLANTISI VAR MI, SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında son Kabine, 6 Mart Pazartesi günü düzenlenmişti. İki haftada bir yapılan Kabine toplantısının 20 Mart günü gerçekleşmesi bekleniyor. Saat detayı henüz bulunmuyor ancak 15:30 / 16:00 sıralarında Kabine toplantısının başlaması beklenenler arasında.

    KABİNE TOPLANTISI KONULARI 20 MART 2023

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

        Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek. Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

        Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

        14 MAYIS SEÇİMLERİ

        Başta sandık güvenliği olmak üzere seçimler için alınacak tedbirler de kabinenin gündeminde olacak. Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
        Haberler Güncel 20 Mart Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı Kararları neler? Asgari ücret, ek zam, seçim, kadro, borçlar...
            loading
            SON DAKİKA