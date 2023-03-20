Yerli Otomobil TOGG, CES 2023’te en iyi 4'üncü marka oldu

Türkiye'nin mobilite alanında küresel teknoloji markası TOGG, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te en iyi 4'üncü marka seçildi.
"EN İYİ 4'ÜNCÜ MARKA SEÇİLDİK"
Togg'dan yapılan paylaşımda; "Türkiye'nin küresel teknoloji markası olarak, sektörünün saygın yayını Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu #CES2023'te 3200'den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildik" ifadeleri kullanıldı.
YERLİ OTOMOBİLİN SATIŞ VE ÇEŞİTLERİ PİYASAYA SÜRÜLÜYOR
İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor. Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren TOGG, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Play Video Buna göre, 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP).
TOGG FİYATLARI
- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL
TOGG BOŞ VE DOLU PAKETLERİ
Boş ya da baz olarak anılan paketlerinde bile rakiplerinin kat kat üzerinde bir donanım özelliği sunan TOGG bu alanda da farkını ortaya koydu.
En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.
Yapılan açıklamada, model adındaki T'nin Türkiye'yi ve TOGG'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği belirtildi.