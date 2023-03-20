Yerli Otomobil TOGG, CES 2023’te en iyi 4'üncü marka oldu

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İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor. Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren TOGG, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Play Video Buna göre, 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP).

TOGG FİYATLARI

- V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

- V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

- V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL