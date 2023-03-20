Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.
- Haberler
- 20.03.2023 13:58
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- Son Güncelleme:
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- 20.03.2023 13:58
Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşecek
Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.
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