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    • Haberler
    • 20.03.2023 13:58
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    • 20.03.2023 13:58
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    Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşecek

    Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye ve Suriye'de deprem bölgelerine mali destek toplamak amacıyla Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir görüşme gerçekleştirecek.

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    Muharrem İnce’den 6’lı koalisyon sağlı sollu
    Haberler Haberler Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşecek
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