Uzmanından Kentsel dönüşüme ilişkin kritik uyarı: İstanbul 1,3 milyon konut dönüştürülmeyi bekliyor!

"FİNANS ÖRGÜTLENMESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Prof. Dr. Öngören, deprem konusundaki hassasiyetin sürdürülebilir kılınması gerektiğini, 2007'deki deprem yönetmeliğinden sonra yapılan binaların güvenli olduğunu, depremde yıkılan binaların yüzde 94'ünün 2007'den önce yapılan eski binalardan oluştuğunu belirtti. İstanbul'un nüfus olarak Türkiye'nin yüzde 20'sine tekabül ettiğini aktaran Öngören, "Uzmanlara göre, İstanbul'da 3,6 milyon konut var. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunun dönüştürülmesi lazım. 2012'den bu yana bu bina stokunun yüzde 15'ini dönüştürdük. Uygulamada bazı sorunlar yaşadık, bina bazında dönüşümler yaptık. Bu kentsel dönüşüm değil, bina yenileme oldu. Bunun altyapıya bir faydası olmadığı gibi bir de yük getirdi. Binada 12 daire varken dönüşümden sonra 36 daire oldu. Bu nedenle ekstra bir yük bindi. Sadece binayı depreme dayanıklı hale getirdik. Bu nedenle geçmişten ders almalıyız. Öncelikli olarak 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'mızı revize etmemiz gerekiyor. Bunun için doğru senaryoya ve bunu karşılayacak bir finans örgütlenmesine ihtiyacımız var. " dedi.