Fransız basınında gündem TOGG! Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Her şey çok hızlı gelişti
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG ön siparişlerini aldığı bugünlerde Fransız basınında gündem oldu. TOGG'u mercek altına alıp tek tek inceleyen Fransız basını T10X için 2018 yılında kurulan markanın bu ilk modeli için 'her şey çok hızlı gelişti' dedi.
14 Mart'tan itibaren ön sipariş süreci başlatan Türkiye'nin ilk otomobili TOGG, fransız basınında da gündem oldu. Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğu söyleyen Fransa basını, "Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de lanse edilecek ve 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak"ifadelerini kullandı.
TOGG'un ilk modeli T10X'in tüm özelliklerinin mercek altına alındığı haberde, yüksek bir teknolojiye sahip olduğu belirtilirken Trumore'a da dikkat çekildi.
"Togg iddialı bir üretici" ifadeleri kullanılan haberde, 2024 yılına kadar Avrupa pazarında satışa sunulacağı ifade edildi. 2018 yılında kurulan markanın bu ilk modeli için 'her şey çok hızlı gelişti' denildi.
5 YILDIZ ALACAK ŞEKİLDE TASARLANDI
Tüm Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacak şekilde tasarlandığı vurgulanan TOGG'un diğer modellerinin de merakla beklendiği ifade edildi.