Fransız basınında gündem TOGG! Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Her şey çok hızlı gelişti

14 Mart'tan itibaren ön sipariş süreci başlatan Türkiye'nin ilk otomobili TOGG, fransız basınında da gündem oldu. Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğu söyleyen Fransa basını, "Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de lanse edilecek ve 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak"ifadelerini kullandı.