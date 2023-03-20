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    • 20.03.2023 12:51
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    • 20.03.2023 12:57
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    CHP yandaşı HALK TV yazarı İsmail Saymaz'ın AFAD yalanı bu kadarına pes dedirtti! İşte gerçeği gözler önüne seren ses kaydı!

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin üzerinden tam 43 gün geçti. Ama ne muhalefet yalanlarından vazgeçti ne de Mehmetçik'in seferberliğini gördü. CHP'nin sözcüsü gibi davranan HALK TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında AFAD'ın TSK'dan yardım istemek için 36 saat beklediğini iddia etti. Saymaz'a henüz depremin şiddeti bile belli değilken ilk dakikalarda AFAD ile TSK arasındaki görüşmenin ses kayıtları ile cevap geldi.

    Saymaz’ın AFAD yalanına ses kaydıyla yanıt

    Daha önce defalarca yalan haberler yaptığı ve köşe yazılarında yanlış bilgi verdiği ortaya çıkan İsmail Saymaz son olarak deprem bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada yalan söylerken depremzede vatandaşlar tarafından yakalanmış, uyarılmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bunun da üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen alışkanlığından vazgeçmeyen İsmail Saymaz HalkTV'deki yazısında yine depreme ilişkin gerçek dışı ifade ve iddialara yer verdi.

    DEPREM BÖLGESİYLE İLGİLİ YALAN SÖYLEMEYE DOYMADI
    Yeni yalanını köşe yazısı yazdığı Halk TV sitesinde yayınlayan Saymaz AFAD'ın TSK'dan yardım istemek için depremin üzerinden 36 saat geçmesini beklediğini yazdı.

    SÖZDE HULUSİ AKAR'IN AÇIKLAMADIĞINI AÇIKLADI!
    Yazısında şu ifadelere verdi:

    AFAD depremin ilk iki gününde, değil enkaz kaldırmak, viran olmuş şehirlere ulaşamadı bile. (...) Mehmetçik, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelecek yardım mesajını beklemekteydi. Akar, "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" dedi. Ne var ki 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemedi. O halde ben açıklayayım. 36 saat sonra!

        YALANI SES KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

        Özgeçmişinde sayısız yalan olan ve internette isminin aratıldığında haberlerinden çok yalanları çıkan İsmail Saymaz'ın cevabı bu kez İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

        DAHA ŞİDDETİ BİLE BELLİ DEĞİLKEN TSK'DAN YARDIM İSTENMİŞ
        Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" ifadeleriyle Saymaz'ın yalanını ortaya çıkaran ses kaydını yayınladı.

        TEKZİP YOK, ÖZÜR YOK, UTANMA YOK

        Saymaz'ın yazısındaki iftira ve yalanın ortaya çıkmasına rağmen ne kendisinden ne de yayın mecrası Halk TV'den bir özür, yazıyı geri çekme ya da doğrusunu yazma gibi bir adım gelmedi.

            SON YALANINI DEPREM BÖLGESİNDE SÖYLERKEN VATANDAŞA YAKALANMIŞTI

            İsmail Saymaz bundan bir önceki yalanını da deprem bölgesinden yaptığı canlı yayın sırasında söylemişti.

            Burada kullandığı provokatif ifadeler sırasında yakınından geçen depremzedeler tarafından uyarılmış ve kaydı durdurmuştu.
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            Saymaz’ın AFAD yalanına ses kaydıyla yanıt
            Haberler Güncel CHP yandaşı HALK TV yazarı İsmail Saymaz'ın AFAD yalanı bu kadarına pes dedirtti! İşte gerçeği gözler önüne seren ses kaydı!
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