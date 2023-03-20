CHP yandaşı HALK TV yazarı İsmail Saymaz'ın AFAD yalanı bu kadarına pes dedirtti! İşte gerçeği gözler önüne seren ses kaydı!

Daha önce defalarca yalan haberler yaptığı ve köşe yazılarında yanlış bilgi verdiği ortaya çıkan İsmail Saymaz son olarak deprem bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada yalan söylerken depremzede vatandaşlar tarafından yakalanmış, uyarılmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bunun da üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen alışkanlığından vazgeçmeyen İsmail Saymaz HalkTV'deki yazısında yine depreme ilişkin gerçek dışı ifade ve iddialara yer verdi.