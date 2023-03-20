CHP yandaşı HALK TV yazarı İsmail Saymaz'ın AFAD yalanı bu kadarına pes dedirtti! İşte gerçeği gözler önüne seren ses kaydı!

Daha önce defalarca yalan haberler yaptığı ve köşe yazılarında yanlış bilgi verdiği ortaya çıkan İsmail Saymaz son olarak deprem bölgesinde canlı yayın yaptığı sırada yalan söylerken depremzede vatandaşlar tarafından yakalanmış, uyarılmış ve bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bunun da üzerinden henüz birkaç gün geçmiş olmasına rağmen alışkanlığından vazgeçmeyen İsmail Saymaz HalkTV'deki yazısında yine depreme ilişkin gerçek dışı ifade ve iddialara yer verdi.
SÖZDE HULUSİ AKAR'IN AÇIKLAMADIĞINI AÇIKLADI!
Yazısında şu ifadelere verdi:
AFAD depremin ilk iki gününde, değil enkaz kaldırmak, viran olmuş şehirlere ulaşamadı bile. (...) Mehmetçik, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) gelecek yardım mesajını beklemekteydi. Akar, "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" dedi. Ne var ki 40 bin Mehmetçiğin ne zaman deprem bölgesine gönderildiğini söylemedi. O halde ben açıklayayım. 36 saat sonra!