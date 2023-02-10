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    • 10.02.2023 18:26
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    Kansız yağmacılara geçit yok! Mehmetçik Hatay sokaklarında devriyeye başladı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, yüzyılın deprem felaketi sonrası en büyük yıkıma maruz kalan Hatay'ın asayişini sağlamak için sahaya indi. Mehmetçik, yağmalama olaylarına karşın bölgede asayiş devriyelerine başladı.

    takvim.com.tr
    Mehmetçik, Hatay sokaklarında devriyeye başladı

    Türkiye, 6 Şubat 2023 günü "asrın felaketi" olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.


    Depremden kaynaklı en çok yıkıma maruz kalan illerimizden olan Hatay'da ekiplerin canhıraş mücadelesi ise sürüyor.



    Tüm Türkiye yaralarını sarmak için uğraşırken vicdan yoksunu bazı 'varlık'lar deprem bölgesinde, enkazları ve marketleri yağmalamaya yeltendi. Gelen yardım tırlarının önünü kesti.



    MEHMETÇİK DEVRİYEYE BAŞLADI
    Gelişme sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, ilgili kurumlarla koordineli olarak Hatay'ın asayişini sağlamak için sahaya indi. Mehmetçik, bölgede asayiş devriyeleri atmaya başladı.



        Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgede çalışmaların kontrollü şekilde süreceği öğrenildi.


        YAĞMACILAR TEKER TEKER YAKALANDI
        Bölgede görev yapan kolluk kuvvetleri ve halk ise yağmacılara göz açtırmıyor. Vicdansızlar teker teker yakalandı.

        İşte o anlar bazıları;












        AFAD KIYAFETİ İLE HIRSIZLIK
        Şanlıurfa'da, yardım kuruluşlarına ait kıyafetleri giyerek riskli görüldüğü için boşaltılan evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

        Polis, evlerin boşaltıldığı semtlerde devriye atarak şüpheli kişiler üzerinde kimlik sorgulaması yaptı.



        POLİS KIYAFETLİ HIRSIZ YAKALANDI
        Şanlıurfa'da polis yeleği giyerek evlerden hırsızlık yapar bir kişi, motosikleti Yunus timleri tarafından gözaltına alındı.
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