Kansız yağmacılara geçit yok! Mehmetçik Hatay sokaklarında devriyeye başladı

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü "asrın felaketi" olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Depremden kaynaklı en çok yıkıma maruz kalan illerimizden olan Hatay'da ekiplerin canhıraş mücadelesi ise sürüyor.
Tüm Türkiye yaralarını sarmak için uğraşırken vicdan yoksunu bazı 'varlık'lar deprem bölgesinde, enkazları ve marketleri yağmalamaya yeltendi. Gelen yardım tırlarının önünü kesti.
MEHMETÇİK DEVRİYEYE BAŞLADI
Gelişme sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, ilgili kurumlarla koordineli olarak Hatay'ın asayişini sağlamak için sahaya indi. Mehmetçik, bölgede asayiş devriyeleri atmaya başladı.