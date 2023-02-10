Kansız yağmacılara geçit yok! Mehmetçik Hatay sokaklarında devriyeye başladı

Türkiye, 6 Şubat 2023 günü "asrın felaketi" olarak tanımlanabilecek depremlerle karşı karşıya kaldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık sarsıntılar 10 ilde yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Depremden kaynaklı en çok yıkıma maruz kalan illerimizden olan Hatay'da ekiplerin canhıraş mücadelesi ise sürüyor.