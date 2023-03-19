Mansur Yavaş masaya bombayı bıraktı: 7 başkan yardımcısı olmaz

Yavaş, Akşener'e kandı! Aday olacak sandı! Takım elbiseler yaptırdı! Ama hayalleri yarım kaldı! "7'nin biri" olarak listeye alındı! Fakat dayanamadı! "Bu sistem tutmaz" diye çıkıştı! Sadece İmamoğlu ve kendisinin yardımcı olması gerektiğini açıkladı!