Akşener HDP'ye yeşil ışık yaktı, CHP'nin ayarlarıyla oynadı! İmamoğlu ve Yavaş'ta ısrarcı: "Kılıçdaroğlu'nun yanına koyan biziz" mesajı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma ve türlü kaosuna şahit oluyor.
İttifakın adayı birbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.
Bir de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş faktörü var...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uğurlarına masadan kalkıp sonrasında geri döndüğü bu iki isme de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı verilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunmuş, isteği kabul görmeyince masadan kalkmıştı.
Takip eden süreçte "Yavaş ve İmamoğlu'na CB Yardımcılığı" formülü geliştirildi, bu vesileyle Akşener tekrar 'kumar ve noter masası' dediği ittifaka geri döndü.
7 CUMHURBAŞKANI YARDIMCILI, KRİZLERE GEBE KOALİSYON FORMÜLÜ
Millet İttifakı'nın üzerinde durduğu bu formül ise birçok krize ve sistemsizliğe gebe.
Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile hareket edecek, bunlardan Parti Genel Başkanı olan 5 cumhurbaşkanı yardımcısının isteklerini ve taleplerini yerine getirmekle mükellef olacak.