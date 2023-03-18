Akşener HDP'ye yeşil ışık yaktı, CHP'nin ayarlarıyla oynadı! İmamoğlu ve Yavaş'ta ısrarcı: "Kılıçdaroğlu'nun yanına koyan biziz" mesajı

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik koalisyonun küçük hesaplaşma ve türlü kaosuna şahit oluyor.



İttifakın adayı birbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şartlı 'evet' aldığı ittifak ortaklarından her birine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve partilerine oyları ile orantılı Bakanlık vermekle yükümlü.