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    • 19.03.2023 21:20
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    İşte son anket sonuçları! Gezici'den sonra bir anket de GENAR'dan! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Bay Bay Kemal ve 6'lı koalisyon çok üzülecek

    Son dakika haberleri... CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma'nın ardından bir anket de GENAR'dan geldi. A Haber canlı yayınına katılan İhsan Aktaş, 14 Mayıs seçimleri için son anket sonuçlarını açıkladı. Peki son seçim anketlerinde sonuçlar ne? AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

    İşte son anket sonuçları! 6’lı koalisyon çok üzülecek

    2023 seçimlerine artık sayılı günler kalırken gözler yapılan anket çalışmalarında çıkan oy oranlarına çevrildi. Seçimlerin ilk turda mı yoksa ikinci turda mı tamamlanacağı merak konusu olurken son anket sonuçları A Haber ekranlarında açıklandı.

    Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada deprem sonrası yapılan son anketin sonuçları paylaştı.

    ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ANKET YAPILDI

    Depremden sonra Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Sadece depremzede vatandaşlara değil ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşları da çalışmamıza dahil ettik. Bu yüzden çok kıymetli bir anketti. Yaptığımız çalışmada tüm veriler hükümetin lehine sonuçlandı.

        İŞTE O SORULAR VE YANITLAR

        Devletin yaptığı "Depremzedeler arasında ailesinde hayatını kaybeden kişilere yardım yapılacak" açıklamasını sorduk. Yüzde 70 oranında "yardım yapılır" çıktı.

        "Arama kurtarma faaliyetlerinde hükümeti nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorduğumuzda yüzde 63 gibi olumlu bir rakam var.

        "Erdoğan'ın 1 yıl içinde konutları teslim etme sözüne inanıyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 61 oranında evet oyu verildi.

        VATANDAŞLARIN YÜZDE 82'Sİ MEMNUN

        Hastaların tedavisi ve gerekli anlarda helikopter ve uçaklarla tahliyesi konusunda ise vatandaşların 82'si memnun.

            MUHALEFETE KÖTÜ HABER

            Benzer bir afet döneminde muhalefet partisi yaşananlarla baş edebilir miydi? sorusuna ise verilen yanıtların yüzde 65'i hayır. Muhalefet partilerinin tabanı partilerine güvenmiyor.

            AK PARTİ OYLARINDA YÜZDE 1 ARTIŞ VAR

            AK Parti'nin oy oranı 10 gün öncesine göre yüzde 1 oranında yükseldi.
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            Haberler Güncel İşte son anket sonuçları! Gezici'den sonra bir anket de GENAR'dan! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Bay Bay Kemal ve 6'lı koalisyon çok üzülecek
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