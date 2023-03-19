İşte son anket sonuçları! Gezici'den sonra bir anket de GENAR'dan! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Bay Bay Kemal ve 6'lı koalisyon çok üzülecek

2023 seçimlerine artık sayılı günler kalırken gözler yapılan anket çalışmalarında çıkan oy oranlarına çevrildi. Seçimlerin ilk turda mı yoksa ikinci turda mı tamamlanacağı merak konusu olurken son anket sonuçları A Haber ekranlarında açıklandı.
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada deprem sonrası yapılan son anketin sonuçları paylaştı.
ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ANKET YAPILDI
Depremden sonra Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Sadece depremzede vatandaşlara değil ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşları da çalışmamıza dahil ettik. Bu yüzden çok kıymetli bir anketti. Yaptığımız çalışmada tüm veriler hükümetin lehine sonuçlandı.