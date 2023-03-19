İşte son anket sonuçları! Gezici'den sonra bir anket de GENAR'dan! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Bay Bay Kemal ve 6'lı koalisyon çok üzülecek

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ANKET YAPILDI

Depremden sonra Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Sadece depremzede vatandaşlara değil ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşları da çalışmamıza dahil ettik. Bu yüzden çok kıymetli bir anketti. Yaptığımız çalışmada tüm veriler hükümetin lehine sonuçlandı.