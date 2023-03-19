Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Çanakkale mesajı

Bundan tam 108 yıl önce, dünya tarihin en büyük destanına tanıklık etti. Ayağında çarığıyla cepheye koşan 15'liler, o dönemin en gelişmiş teknolojileriyle donatılmış ordusunu yendi! Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' sözü üzerine canını siper etti. Dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirtti. İşte o kahramanların torunları, dün tarihi zaferi kutladı, şehitlerini yad etti. Dün, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, tüm Türkiye'ye şu mesajları verdi:

Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz, Çanakkale'de yazdığı destanla İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır.

Üzerinden ne kadar geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale, bizlere ilham ve güç kaynağıdır.

Özellikle deprem ve sel felaketiyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla gelebiliriz.

En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden inşallah gece gündüz çalışarak şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Çanakkale, birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir badire olmadığını bize göstermiştir.







TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 2 AY UZADI

Başkan Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'ne katıldı. "Mücadelemizi Çanakkale ruhundan aldığımız feyzle yürütüyoruz" ifadesini kullandı. 18 Mart'ta biten tahıl koridoru anlaşmasının süresinin 2 ay uzatıldığı bilgisini paylaştı.



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