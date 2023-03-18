Şehitlere vefa... Başkan Erdoğan, Çanakkale’de şehitliklere karanfil bıraktı

"108 SENE ÖNCE BURADA YAZILAN O BÜYÜK DESTANI DAİMA GURURLA HATIRLIYORUZ"

Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi "bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer" olarak tarif ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz Çanakkale'de yazdığı destanla, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır." dedi.