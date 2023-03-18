Şehitlere vefa... Başkan Erdoğan, Çanakkale'de şehitliklere karanfil bıraktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı. Şehitliklere karanfil bırakan Erdoğan, yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. seneidevriyesinde bir kez daha aziz şehitlerin manevi huzurunda olduklarını ifade ederek canları ve kanları pahasına tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirten o büyük kahramanları rahmet ve tazimle yad ettiğini dile getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı. Şehitliklere karanfil bırakan Erdoğan, yaptığı konuşmada Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. seneidevriyesinde bir kez daha aziz şehitlerin manevi huzurunda olduklarını ifade ederek canları ve kanları pahasına tüm dünyaya "Çanakkale geçilmez." dedirten o büyük kahramanları rahmet ve tazimle yad ettiğini dile getirdi.
Erdoğan, aynı şekilde vatanın bekası, milletin istiklal ve istikbali uğrunda toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Merhum Mehmet Akif'in o samimi duasıyla şehitlerimizi selamlıyorum; 'Gök kubbenin altında yatar al kan içinde / Ey yolcu şu topraklar için can veren erler / Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler.' Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum."
"108 SENE ÖNCE BURADA YAZILAN O BÜYÜK DESTANI DAİMA GURURLA HATIRLIYORUZ"
Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi "bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer" olarak tarif ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz Çanakkale'de yazdığı destanla, İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır." dedi.
Bu yönüyle Çanakkale'nin Kurtuluş Savaşı'nın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çanakkale'yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz." diye konuştu.
"SEFERBERLİK RUHUNUN ZEDELENMESİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan, Çanakkale'nin sadece iftihar vesilesi değil aynı zamanda zorluklar karşısında mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağı olduğunu anlattı. 85 milyonun tamamının, Çanakkale'den, burada koyun koyuna yatan şehitlerden, ecdadın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inandığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi: