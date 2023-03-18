Afet bölgeleri yeniden ihya ediliyor! Depremde yıkıma uğrayan 11 ile 'İzmir' modeli: Bir yılda yaralar sarılacak, kentler ayağa kalkacak

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldı. Devlet ilk günden itibaren bölgede insanların yardımına koşarken Türkiye tek yürek oldu.







Özellikle depremzedelerin kalıcı konutlara kavuşması burada önem kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 38 günde 43 bin evin inşaatına başladığını belirterek bölgede toplam 650 bin konut yapılacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta 11 ilde eşzamanlı olarak kalıcı konutların temeli atılacak. 2.5 ay içinde ise ilk etapta 319 bin konutun yapımı başlayacak.





Fotoğrafta: Bakan Murat Kurum afet bölgelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.



HER AFETTE YAPILDI

Türkiye son yıllarda başta deprem olmak üzere birçok afet ile karşılaştı. Bakan Murat Kurum, son dönemdeki çalışmaları anlatırken şu bilgileri verdi:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalarla Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremin üzerinden geçen 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da 33.821 konut tamamlandı. İzmir'deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.602 adet konutun yapımı tamamlandı. 2022 Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesi devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut tamamlandı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları tamamlanıyor. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte teslim edildi."



1 YILDA BİTİRİLDİ

Son yıllarda yaşanan çok sayıda afet sonrasında kalıcı konutlar inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.



Bakan Murat Kurum, Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapıların hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimlerinin gerçekleştirildiğini ve afetin etkilerinin ortadan kaldırıldığını söyledi.