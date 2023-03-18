MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı! CHP'ye HDP tepkisi...

Çanakkale Savaşları, sebep ve sonuçları ile ibret ve ders alınması gereken; gelecek nesillere aktarılması şart olan ecdadımızın kahramanlık beratıdır.

Son bin yılın dünya tarihine damgasını vurmuş olan ve bir elin parmakları ile ancak sayılacak kadar az mevcudiyette bulunan büyük milletler arasında kuşkusuz ki en mühim mevkii Türk milleti almaktadır.

Ancak tarih her millet için olduğu gibi Türk milleti için de hep başarılarla ihata ve imza edilmiş değildir.

Tarihin önemi de, değeri de bu gerçekçi anlayış, bakış ve okuyuşla mündemiçtir.

Bin yıldır yaşadığımız Anadolu coğrafyasında var olan doğal ve stratejik tehditleri bilmek, bu topraklarda binlerce yıl daha var olabilmenin anafikrine vasıl olmak demektir.

Tarihi bilmeden bugünü anlamaya, dahası gelecek üzerinde isabetle düşünmeye imkân yoktur.

Kaldı ki bugünü anlamak için Çanakkale'ye, Çanakkale'yi yorumlamak için de bugüne odaklanmak gerekmektedir.

108 yıl önce kanla, irfanla ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi, Türk milletini yurt edindiği Anadolu topraklarından önce çıkarmak, sonra da imha etmek üzere yola çıkmış haçlı zihniyetinin hüsran ve kesin bir yenilgisidir.

Türk milletinin bin yıllık süre içinde üç kıtaya açılan vatan coğrafyalarından, 18'inci yüzyıldan itibaren çekilmeye başlamasıyla ortaya çıkan küçülme ve daralmanın son direniş ve nirengi noktası elbette Çanakkale'dir.

Dönemin küresel güçlerinin, milletimiz en zayıf olduğunu zehabına kapıldığı çalkantılı bir dönemde, başlattığı kanlı ve karanlık operasyon Çanakkale'de örülen muazzam iman duvarına çarpıp dağılmıştır.

Kıyılarımıza tutunan emperyalist mihraklar, bu alçakça girişimden birkaç yıl sonra Sevr ve Mondros ile bir kez daha heveslenmişler, çok şükür yine aziz milletimizin kahraman evlatlarınca İzmir'den süpürülüp denize atılmışlardır.

Türk milletinin zaaf anını kolladıkları iyi bilinen bu şer ve şiddet cephesinin bugün zillete düşmüş siyasi işbirlikçileri kullanarak yeni bir kuşatmayı sahneye koydukları, 29 Ekim 1923 tarihinde yarım kalmış köhne emellerini tamamlamaya çalıştıkları alenen görülmektedir.

CHP'YE HDP TEPKİSİ

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde CHP'nin HDP'yle hedef ve siyasi birliği tesis etmek maksadıyla buluşma ve görüşme planı, hitamında artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı bu sancılı görüşmenin mecburen ertelenmiş olması bize başka bir izah ve ifade şansı bırakmamaktadır.

GEÇMİŞİN RÖVANŞINI ALMAK NİYETİYLE PROGRAMLANAN GÖRÜŞME

Zaferimizin 108'inci yıl dönümünü ve şehitlerimizin aziz hatıralarını gölgelemek, adeta geçmişin rövanşını almak niyetiyle programlanan CHP-HDP kavuşması şimdilik sonraki bir tarihe tehir edilmiştir.

Bu kez takip edilen kirli yöntem kaleyi içeriden yıkmak için işbirlikçi güruhu yüreklendirme, gayri milli zihniyetlerle amaç ve eylem ortaklığı kurmaktır.

Bu kapsamda siyasi muhalefet Türkiye'nin karşısına geçmiş, milletimizi zillet anaforuna çekmek için dış bağlantılı yıkım hesabı yapmaya başlamıştır.

Tarihi gerçekler açıktır ki, Türk milletinin üzerinde oynanan hasmane oyunların başlangıcı 20'inci yüzyılın başında Çanakkale'de ayaklar altında çiğnenen stratejik senaryolarda saklıdır.