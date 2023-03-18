MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Çanakkale Zaferi mesajı! CHP'ye HDP tepkisi...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.
Bahçeli mesajında 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile 18 Mart için planladığı ancak daha sonra HDP tarafından iptal edilen görüşmeye de tepki gösterdi.
Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde CHP'nin HDP'yle hedef ve siyasi birliği tesis etmek maksadıyla buluşma ve görüşme planı, hitamında artan ve yaygınlaşan haklı tepkilerden dolayı bu sancılı görüşmenin mecburen ertelenmiş olması bize başka bir izah ve ifade şansı bırakmamaktadır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;
Türkiye'miz bugünkü ortamda, tıpkı Çanakkale Savaşları'nda olduğu gibi, tıpkı Milli Mücadele yıllarında yaşandığı gibi, derin ve sinsi bir ablukanın doğrudan hedefindedir.
Çanakkale'de düşmana göğsünü siper eden, Milli Mücadele'de zillet ve esarete bağımsızlık onuruyla direnen kahramanlar kuşağının mücadele şuuru neyse, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın duruşu, duyuşu ve deyişi aynısıdır.
Zaman adeta bir nehir akıp geçse de geçmişin muazzez mirası hak edenlerin omuzlarında, bu mirası fikren ve vicdanen özümseyenlerin yüreğindedir.
Dünle mukayese edildiğinde maruz kaldığımız bugünkü yüksek risk ve tehlikeler daha çetin, daha çetrefillidir.
Nitekim karşımızda taşlaşan ve taşkın bir seviyeye ulaşan azgın tehditlerin kökü dışarıda olsa bile, ucu ve uzantıları bıçak gibi içimize dayanmış haldedir.
Bu nedenle vaki tehdit ve tehlikeleri tarif, tefrik ve tefekkür edebilmenin siyasi ve stratejik çaresi tarihten ders çıkarmak, yaşanmış olaylardan, yaşanması muhtemel gelişmeleri yorumlayarak tedbir almak, tetikte bulunmaktır.
Kahramanlıklarla dolu Türk tarihi esasen tekerrür eden bir vakıalar zinciridir.
Karşılaşılan yer ve zaman, çatışan unsur ve düşmanlar değişse bile emeller aynıdır, yöntemler benzerdir, işbirlikçiler oldukça tanıdıktır.
"Su uyur, düşman uyumaz" sözünü binlerce yıldır sosyal hafızasında taşıyan Türk milleti her ihtimale karşı uyanık ve hazır vaziyettedir.