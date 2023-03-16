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    • 16.03.2023 16:58
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    'Cennetten bir köşe' diye satılan Rönesans Rezidans hakkında flaş gelişme! 2 kişiye yakalama kararı: Zemin etüdünü bakın kim yapmış

    Son dakika haberleri... Hatay'da "Cennetten bir köşe" diye satılan Rönesans Rezidans hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binanın yapı denetimini Ali Onur Çinçinoğlu’nun, zemin etüdünü ise Ebru Deniz’in yaptığını tespit etti. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Rönesans Rezidans hakkında flaş gelişme!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binanın yapı denetim sorumluluğunu Ali Onur Çinçinoğlu'nun yürüttüğünü saptadı. Binanın zemin etüdünü ise Ebru Deniz gerçekleştirdiği belirlendi. Savcılık, bu iki ismin ifadelerinin alınması için hazır edilmesi amacıyla emniyete talimat verdi.

    ÇİNÇİNOĞLU KAYIPLARA KARIŞTI
    Harekete geçen güvenlik birimleri, soluğu Yetkin Yapı Denetim isimli şirket yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu'nun Antakya Hükümet Caddesi Samiye Dökmeci İşhanı'nda bulunan iş yerinin yıkılmış olduğunu tespit edildi. Çinçinoğlu'nun Defne İlçesi'ndeki ikametinin de depremden hasar gördüğü saptandı.

    Yapılan saha araştırmalarında, Ali Onur Çinçinoğlu'nun depremden sonraki günlerde eşyalarını alarak ayrıldığını, babasının Hatay'da bulunan ikametine gitmiş olabileceği bilgisine ulaştı. Sabah'ta yer alan habere göre, rotayı buraya çeviren kolluk kuvvetleri, bu adresin de deprem nedeniyle hasar aldığını ve boşaltıldığını, babasının da 2017'de hayatını kaybettiğini saptadı.

        HEM YAKALAMA KARARI HEM YURT DIŞI YASAĞI
        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu Çinçinoğlu hakkında da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Çinçinoğlu hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı kapsamında adli kontrol kararı da aldırıldı.

        DENİZ'E DE YAKALAMA KARARI
        Rönesans Rezidans'ın zemin etüdünü yapan Ebru Deniz de binanın yapı denetimini gerçekleştiren Ali Onur Çinçinoğlu gibi kayıplara karıştı. Ebru Deniz'in Antakya Ekinci Mahallesi'ndeki evin depremden dolayı hasar gördüğü ve apartmanda kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, Deniz'in Hatay'ı terk ederek Adana'ya gittiği yönünde istihbari bilgiler edinildi.

        Savcılık, Hatay Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nden Ebru Deniz hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Hakimlik talebi yerinde görerek Deniz hakkında da yakalama kararı çıkarttı.
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        Haberler Güncel 'Cennetten bir köşe' diye satılan Rönesans Rezidans hakkında flaş gelişme! 2 kişiye yakalama kararı: Zemin etüdünü bakın kim yapmış
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