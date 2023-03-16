'Cennetten bir köşe' diye satılan Rönesans Rezidans hakkında flaş gelişme! 2 kişiye yakalama kararı: Zemin etüdünü bakın kim yapmış

DENİZ'E DE YAKALAMA KARARI

Rönesans Rezidans'ın zemin etüdünü yapan Ebru Deniz de binanın yapı denetimini gerçekleştiren Ali Onur Çinçinoğlu gibi kayıplara karıştı. Ebru Deniz'in Antakya Ekinci Mahallesi'ndeki evin depremden dolayı hasar gördüğü ve apartmanda kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemelerde, Deniz'in Hatay'ı terk ederek Adana'ya gittiği yönünde istihbari bilgiler edinildi.