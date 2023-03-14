Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans‘ın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Binanın çökme nedeni vicdanları sızlattı

Bazı kolon etriyeleri 135 yerine 90 derece yapılmıştır" tespitlerinde bulundu. Uzmanlara göre, etriyelerin 90 derece bükülerek bırakılması, deprem tehlikesi bulunan bölge ve ülkelerde o yapının kolayca yıkılmasına zemin hazırlayabiliyor. Etriyeler, kolon ve kirişlerin hasar almasını ve zedelenmesini önleyen ve sağlamlaştırmasını da sağlıyor.