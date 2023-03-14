Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans‘ın bilirkişi raporu ortaya çıktı! Binanın çökme nedeni vicdanları sızlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Hatay'daki yıkımın simgeleri arasında olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığına ilişkin hazırlanan 12 Şubat tarihli ilk raporun ardından, enkazın tamamen kaldırıldığı bilgisi üzerine bilirkişi heyeti rezidansın enkazında yeni bir incelemede daha bulundu. İnceleme sonrası hazırlanan rapor ortaya çıktı.
4 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYET İLE TEK TEK İNCELEDİ
Soruşturmayı yürüten Hatay Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı ve 1 inşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 1 karotçu'dan oluşan heyet 4 kişilik bilirkişi heyetince, ilk etapta olay yeri her açıdan fotoğraflandı ve video kaydına aldırıldı. Bilirkişiler eşliğinde, usulüne uygun olarak enkazda bulunan kolon ve kirişlerden, perde beton kısımlarından incelemeye esas karot numunesi alındı.