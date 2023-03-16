Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını açıkladı.
- Haberler
- 16.03.2023 15:21
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- 16.03.2023 15:21
Son dakika: 'Asrın Felaketi'nde soruşturma sürüyor! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 1219 şüpheliden 284'ü tutuklandı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda hakkında adli işlem başlatılan 1219 şüpheliden 284'ünün tutuklandığını açıkladı.
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