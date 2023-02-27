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    • 27.02.2023 11:31
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    • 27.02.2023 11:31
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    Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağının iadesi için ilk adım: İade ve kırmızı bülten çıkarılma talebi!

    Hatay’daki 250 konutlu Rönesans Rezidans’ı meydana gelen asrın çifte depremlerinde adeta yerle bir oldu. Bunun üzerine Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, binlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ı inşa eden Antis Yapı’nın Karadağ’da bulunan ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun’nun Karadağ’dan iadesi için harekete geçti. Buna göre savcılık tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilen inşaat mühendisi Coşkun hakkında, iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talepleri Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne iletildi.

    takvim.com.tr
    Rönesans Rezidans’ın ortağına flaş talep!

    2013 yılında Antis Yapı tarafından yapılan ve depremde binlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

    TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

    Sabah Gazetesi'nin hbaerine göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Rönesans Rezidans'la ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir adım attı. İstanbul Havalimanı'ndan kaçmak isterken yakalanan ve tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un Karadağ'da bulunan kardeşi ve ortağı inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun (56) hakkında yokluğunda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklama kararı verildi.

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: İADESİ İÇİN İLK ADIM

    Savcılık bu karar sonrası, Coşkun'un Karadağ'dan Türkiye'ye getirilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'yle irtibata geçti ve Karadağ'dan iadesini için ilk adımı attı.

    İADE TALEPNAMESİ VE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEBİ

    Savcılık, 10 Ocak 2022 tarihinde Karadağ'a gittiği saptanan Coşkun için hazırlanan iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

        STATİK PROJE MÜELLİFİ VE ŞANTİYE ŞEFİ

        Hazırlanan iade talepnamesinde, inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un Rönesans Rezidansın statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu yer aldı. Tutuklanan ağabeyinin de ifadesinde kardeşinin Antis Yapı'nın bir diğer ortağı olduğunu söylediği, depremde yerle bir olan rezidansı birlikte yaptıklarını beyan ettiği kaydedildi. Savcılık, Karadağ Adli makamlarına gönderilmek üzere hazırlanan evrakta zaman aşımı süreci de 5 yıldan fazla 20 yıldan az ceza istemi olan suçları kapsaması nedeniyle 15 yıl olarak vurguladı.

        ŞİRKET MERKEZİNİ KARADAĞ'A TAŞIDILAR

        "Cenetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunan ve Karadağ'a kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidansın müteahhiti Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun'un ise Karadağ'da olduğu, Antis Yapı isimli şirketlerinin merkezini de 2017 yılında Karadağ'a taşıdıkları saptanmıştı.

        "BİZİM BİNAMIZ SADECE YAN YATMIŞTIR, HERGANGİ BİR ÇÖKME OLMAMIŞTIR"

        Tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun hakimlik sorgusunda " Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        Haberler Güncel Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağının iadesi için ilk adım: İade ve kırmızı bülten çıkarılma talebi!
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