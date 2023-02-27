Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağının iadesi için ilk adım: İade ve kırmızı bülten çıkarılma talebi!

2013 yılında Antis Yapı tarafından yapılan ve depremde binlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ
Sabah Gazetesi'nin hbaerine göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Rönesans Rezidans'la ilgili yürüttüğü soruşturmada önemli bir adım attı. İstanbul Havalimanı'ndan kaçmak isterken yakalanan ve tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un Karadağ'da bulunan kardeşi ve ortağı inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun (56) hakkında yokluğunda "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklama kararı verildi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: İADESİ İÇİN İLK ADIM
Savcılık bu karar sonrası, Coşkun'un Karadağ'dan Türkiye'ye getirilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'yle irtibata geçti ve Karadağ'dan iadesini için ilk adımı attı.
İADE TALEPNAMESİ VE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI TALEBİ
Savcılık, 10 Ocak 2022 tarihinde Karadağ'a gittiği saptanan Coşkun için hazırlanan iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması talebini Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi.