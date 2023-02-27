Rönesans Rezidans’ın Karadağ’daki ortağının iadesi için ilk adım: İade ve kırmızı bülten çıkarılma talebi!

"BİZİM BİNAMIZ SADECE YAN YATMIŞTIR, HERGANGİ BİR ÇÖKME OLMAMIŞTIR"

Tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun hakimlik sorgusunda " Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.