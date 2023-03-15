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    • 15.03.2023 15:31
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkilinin yaptığı görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü!

    Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alındı.

    "İSTANBUL TAHIL ANLAŞMASI VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINMIŞTIR"

    Dışişleri Bakanlığı, " Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşması ve ikili ilişkiler ele alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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