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    • 15.03.2023 16:53
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    • 15.03.2023 16:53
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    Asrın felaketinde tarihi yapılar yerle bir oldu: 10 ilde 1852 ibadethane yıkıldı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte felatinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Yüz yılın felaketinde Türkiye’nin önemli tarihi eserleri de adeta yerle bir oldu. 10 ilde toplam bin 852 ibadethane ve tarihi eserin yıkıldığı ortaya çıktı. Binlerce yıllık camiler ve kaleler yaşanan büyük deprem sonrası harabeye döndü. Kültürel zenginliğimizin en büyük göstergelerinden tarihi kiliseler de yüzyılın felaketinde aynı kaderi yaşadı. İşte kare kare tarihi yapıların önceki ve sonraki yürek burkan görüntüsü...

    takvim.com.tr
    Asrın felaketinde tarihi yapılar yerle bir oldu!

    6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın çifte feleketinde binlerce bina yıkılırken on binlere vatandaş ise enkaz latında kalarak hayatını kaybetti. Depreler Türkiye'nin önemli tarihi eserlerini de vurdu. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu 10 kentte, ibadet merkezleri de depremden etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yaptığı incelemeler sonucunda, depremin yaşandığı şehirlerde, toplam bin 852 ibadethane ve tarihi eserin yıkıldığı tespit etti.

    Gaziantep Kalesi öncesi ve sonrası

    KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ YOK OLDU

    Sabah'ın haberine göre, Depremin en fazla yıkıma uğrattığı Hatay'da şehrin kültürel dokusu bozuldu. Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar ve 16'ncı yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami depremle yerle bir oldu. Hatay İskenderun'da deprem sonucu ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. Kilise daha önce de yaşadığı depremle yıkımla yüz yüze gelmişti.

    Hatay Habib-i Neccar öncesi ve sonrası

    BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

    Antakya'da Altınözü Tokaçlı'da bulunan Rum Ortodoks Kilisesi yıkıldı, Antakya merkezdeki Rum Ortodoks Kilisesi ağır hasar gördü. Antakya Haçlı Prensliği'nin simgelerinden olan Kırıkhan'daki Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı. Hatay'da İskenderun'da bulunan Karasun Mangants Ermeni Kilisesi de depremde büyük hasar gören yapılar arasında.

        Rum Ortodoks Kilisesi öncesi ve sonrası

        Gaziantep'te şehrin sembolü olarak görülen Gaziantep Kalesi, yaşanan depremde en fazla zarar gören yapılar arasında yer aldı. Nerdeyse harabeye dönen kale, Anadolu medeniyetlerinden Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştı.

        Hatay Ulu Cami öncesi ve sonrası

        BİNLERCE YILLIK CAMİLER AYAKTA KALMADI

        Adıyaman'da da aynı manzaralar vardı. Kentin merkezinde bulunan ve 1515 yılında yapılan Ulu Cami, asrın felaketinde ayakta kalamadı. Tarihi Çarşı Camii'nden geriye ise sadece enkaz görüntüleri kaldı. Kahta Kalesi de depremin etkisiyle hasar gördü. Yıkıcı deprem, dünya miraslarına adını yazdıran Diyarbakır surlarında da yıkıma neden oldu.

        Adıyaman Ulu Camii öncesi ve sonrası

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        Haberler Güncel Asrın felaketinde tarihi yapılar yerle bir oldu: 10 ilde 1852 ibadethane yıkıldı!
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