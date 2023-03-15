Asrın felaketinde tarihi yapılar yerle bir oldu: 10 ilde 1852 ibadethane yıkıldı!

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın çifte feleketinde binlerce bina yıkılırken on binlere vatandaş ise enkaz latında kalarak hayatını kaybetti. Depreler Türkiye'nin önemli tarihi eserlerini de vurdu. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu 10 kentte, ibadet merkezleri de depremden etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; yaptığı incelemeler sonucunda, depremin yaşandığı şehirlerde, toplam bin 852 ibadethane ve tarihi eserin yıkıldığı tespit etti.
Gaziantep Kalesi öncesi ve sonrası
KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ YOK OLDU
Sabah'ın haberine göre, Depremin en fazla yıkıma uğrattığı Hatay'da şehrin kültürel dokusu bozuldu. Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar ve 16'ncı yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami depremle yerle bir oldu. Hatay İskenderun'da deprem sonucu ağır hasar gören Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, 151 yıl sonra aynı kaderi yaşadı. Kilise daha önce de yaşadığı depremle yıkımla yüz yüze gelmişti.
Hatay Habib-i Neccar öncesi ve sonrası
BİRÇOK UYGARLIĞA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI
Antakya'da Altınözü Tokaçlı'da bulunan Rum Ortodoks Kilisesi yıkıldı, Antakya merkezdeki Rum Ortodoks Kilisesi ağır hasar gördü. Antakya Haçlı Prensliği'nin simgelerinden olan Kırıkhan'daki Darb-ı Sak Kalesi tamamen yıkıldı. Hatay'da İskenderun'da bulunan Karasun Mangants Ermeni Kilisesi de depremde büyük hasar gören yapılar arasında.