Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu yuhalandı: Burası siyaset yeri değil, acımız var

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketi ile derin hüzne kapıldı.
Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu enkaz üzerinden siyaset devşirmeye devam ediyor. Son olarak Hatay'da aynı girişimde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı çileden çıkardı.
YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTEDİRDİLER
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov girişime vatandaşlar daha fazla dayanamadı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya!" diyerek tepki gösterdi ve yuhaladı.