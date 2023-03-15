Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu yuhalandı: Burası siyaset yeri değil, acımız var





YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTEDİRDİLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov girişime vatandaşlar daha fazla dayanamadı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya!" diyerek tepki gösterdi ve yuhaladı.



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