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    • 15.03.2023 21:40
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    Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu yuhalandı: Burası siyaset yeri değil, acımız var

    Depremin ilk gününden itibaren takoz siyseti güden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de deprem bölgesinde siyaset yapmaya çalıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu girişimine vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi.

    Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na tepki

    Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketi ile derin hüzne kapıldı.



    Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu enkaz üzerinden siyaset devşirmeye devam ediyor. Son olarak Hatay'da aynı girişimde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı çileden çıkardı.



    YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTEDİRDİLER
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov girişime vatandaşlar daha fazla dayanamadı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya!" diyerek tepki gösterdi ve yuhaladı.

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    Haberler Güncel Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu yuhalandı: Burası siyaset yeri değil, acımız var
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