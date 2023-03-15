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    • 15.03.2023 22:37
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    Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar yuhalandı! Tepkiler üzerine bölgeyi apar topar terk etti

    Depremin ilk gününden itibaren enkaz üzerinde tepinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyaset devşirmeye devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'da aynı girişimde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşları çileden çıkardı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya" diyen vatandaşlar yuhalayarak tepki gösterdi. Tepkiler üzerine konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu apar topar bölgeden kaçtı.

    takvim.com.tr
    Afet bölgesinde Kılıçdaroğlu’na tepki

    Tüm Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın felaketi ile derin hüzne kapıldı.

    Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu enkaz üzerinden siyaset devşirmeye devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'da aynı girişimde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı çileden çıkardı.



    YUHALAYARAK TEPKİ GÖSTEDİRDİLER
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şov girişimine vatandaşlar daha fazla dayanamadı. "Allah'a aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var ya. HDP nerde?" diyerek yuhaladı.



    APAR TOPAR KAÇTI
    Kemal Kılıçdaroğlu tepkiler üzerine konuşmasını yarıda keserek Ahmet Davutoğlu ve Meral Akşener ile beraber apar topar bölgeden kaçtı.

    HATAY KIRIKHAN'DA DA TEPKİ YAĞMIŞTI
    Dün gecede Hatay, Kırıkhan'da da siyasi şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşilik ettiği çadır kent ziyaretinde deprezemzedeler mağdur edilmişti.

    YAĞMUR ALTINDA BEKLETİLDİLER
    Dışarıda, yağmurun altında bekleyen depremzedeler Kılıçdaroğlu'nun çadırlara uğramadığını ve ihtiyaçlarını sormadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bir vatandaş da, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için yemekhane olarak kullanılan çadırın ellerinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

    Öte yandan vatandaşlar, yaklaşık bir aydır şebeke suyunun verilmediğini, bu sebeple duş, çamaşır yıkama gibi imkanlardan faydalanamadıklarını söyleyerek, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü (Hatsu) ve CHP'li Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.



        "KEMAL BEY GELMİŞ, KONUŞACAK ÇADIRI YOK, YAĞMURDA SIĞINDIĞIMIZ ÇADIRI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması için depremzedelerin yağmurda sığındığı çadırın alınmak istendiğini söyleyen Sude Çalışkan isimli depremzede, "Bir aydır suyumuz yok. Karataş Mahallesi, Kırıkhan Çarşı olsun, bir gün sadece akşamları olmak üzere su veriyorlar. Haftanın 2 günü 3 günü suyumuz yok, çamaşırlar yığılmış. Hatsu, Büyükşehir Belediyesi, CHP başka da sorumlusu yok. Eşim kanser hastası, bir ay önce nakil oldu, şu an çadırda kalıyor. Kemal Bey, gelmiş içeride konuşuyor ama buradaki insanlar hiç umurunda değil. 3-5 kişiyi sabahtan beri etraflarına topladılar, sırf konuşma yapsınlar diye. İçeriye geçtiler, buradaki insanlar ne diyecek, ne isteyecek hiç umurlarında değil. Sabahtan beri buradayız. Yaklaşmamızı istemediler ama kendilerine konuşacak kişileri buldular ve içeri geçirdiler. Şu an buraya Kemal Bey gelmiş, ne konuşacak bir çadırı var, ne bir kürsüsü var, hiçbir şeyi yok. Bizim burada sığındığımız küçücük çadırı elimizden almaya çalıştılar, biz de vermedik. Bu yağmurda sığındığımız küçük bir çadır var, sabahtan beri onu elimizden almaya çalışıyorlar" dedi.



        "ÇADIRLARA UĞRAMADILAR, HALK YAĞMURUN ALTINDA KALDI"
        Çadır kentte yaşayan bir başka depremzede olan Müzeyyen Koçak ise, "Mutfakta ne konuşulacaktı yani, çadırlara gelip de tek tek başsağlığı dileyerek ihtiyaçlarını sorsalardı. Bir mutfağa kilitlediler herkesi, kimi sığdı kimi sığmadı, vatandaş yağmurda dinledi. Çadırlara uğramadılar. Yağmur yağıyor diye mutfağa girdiler. Halk da yağmurun altında kaldı, ihtiyaç falan hiçbir şey sorulmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ilk defa gördük. Daha önce gelmedi" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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        Haberler Güncel Afet bölgesinde siyaset devşirmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatandaşlar yuhalandı! Tepkiler üzerine bölgeyi apar topar terk etti
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