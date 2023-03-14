Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Psikososyal Destek Eylem Planı hazır!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2013'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetinin resmi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verildiğini hatırlattı.
"DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ"
Bu kapsamda olası bir afet ve acil durumda, psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonunun Bakanlığın sorumluluğunda olduğuna işaret eden Yanık, "Bu görevi, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, üniversiteler ve STK'ların yer aldığı destek çözüm ortaklarımız ile birlikte yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
"EYLEM PLANINDA ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DE ALDIK"
Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) genel çatı planı olduğunu vurgulayan Yanık,"TAMP çatısı altında, her afetin büyüklüğüne ve etkisine göre ayrıca sahadaki müdahaleleri takip edebileceğimiz eylem planları oluşturuyoruz. Bu kapsamda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem 11 ilimizde hem de tahliyelerin gerçekleştiği 70 ilimizde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının takibi için Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladık. Birlikte iyileşmek, bu milletin kendi özündeki o iyileşme gücünü ortaya çıkarmak, depremzede vatandaşlarımıza millet olarak desteğimizi ortaya koyabilmek, profesyonel bilgiyi gerektiren kısımlarında, profesyonel bilgi ile tahkim edebilmek için Psikososyal Destek Eylem Planımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz eylem planında, çözüm ortaklarımızın görüş ve önerilerini de aldık." diye konuştu.