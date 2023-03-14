Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Psikososyal Destek Eylem Planı hazır!

PSİKOSOSYAL DESTEK, AFET VE TRAVMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Depremden etkilenen geçici koruma altındaki bireylere yönelik tercüme konusunda eksiklik yaşanmaması için psikososyal destek hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Tercümenin, öncelikle meslek elemanları tarafından yapılmasına dikkat edilecek. Afet bölgelerinde çalışan personele yönelik "Çalışana Destek Planları"nın yürütülmesine devam edilecek. Ayrıca, 81 il müdürlüklerinde standart hale getirilen Psikososyal Destek, Afet ve Travma Eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

PSİKOLOJİK DESTEK ALMASI SAĞLANACAK

Deprem bölgelerinde başta sağlık, kolluk ve din hizmetleri personeli olmak üzere, tüm kamu görevlilerine Psikolojik İlk Yardım (PİY) Eğitimi verilecek. Psikiyatri desteğine ihtiyacı olan kişilerin, Sağlık Bakanlığının hastanelerine sevk ve yönlendirmesi yapılarak, psikolojik destek alması sağlanacak. Eylem planında yer alan faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 81 ilde paydaş kurumlarla düzenli toplantılar yapılacak. Ayrıca eylem planı kapsamında, Bakanlık koordinasyonunda kamu, üniversite, STK, özel sektör işbirliği ile psikososyal destek hizmetine ihtiyaç duyan bütün vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.