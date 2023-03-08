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    • 08.03.2023 10:09
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Yanık duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

    "TOPLAM 21,7 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanarak aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

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    Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor!
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