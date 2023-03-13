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    • 13.03.2023 11:34
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    • 13.03.2023 11:45
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    Son dakika: Suriye konulu dörtlü toplantının tarihi belli oldu

    Son Dakika:Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart’ta Moskova’da yapılacak.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Suriye konulu dörtlü toplantının tarihi belli oldu

    Son dakika haberleri... Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak.


    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.


    Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

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