Son dakika: Bakan Özer'den LGS açıklaması! Deprem bölgesi dahil ülke genelinde yapılacak

LGS 4 HAZİRANDA ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran'da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.