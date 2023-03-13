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    • Güncel
    • 13.03.2023 11:03
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    • 13.03.2023 11:18
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    Son dakika: Bakan Özer'den LGS açıklaması! Deprem bölgesi dahil ülke genelinde yapılacak

    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS'ye ilşikin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek" dedi.

    AJANSLAR
    Son dakika: Bakan Özer’den LGS açıklaması!

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer: "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.

    LGS 4 HAZİRANDA ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK

    Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran'da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Özer'den LGS açıklaması! Deprem bölgesi dahil ülke genelinde yapılacak
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