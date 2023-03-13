Son dakika: Bakan Özer'den LGS açıklaması! Deprem bölgesi dahil ülke genelinde yapılacak

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer: "Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek." dedi.
LGS 4 HAZİRANDA ÜLKE GENELİNDE YAPILACAK
Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, "LGS kapsamındaki merkezî sınavı, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023 tarihinde yapacağız. Sonuçları 26 Haziran'da açıklayacağız. OHÂL ilan edilen on ilimizdeki kayıtlı öğrencilerimiz, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecek." ifadelerini kullandı.