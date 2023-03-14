"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ VE BU MÜCADELEYİ DE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Soylu, "Hem başsavcılıklarımıza hem İstanbul Valiliğimize, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, narkotik ekiplerimize her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü tüm görüntüleriyle, tüm teknik takipleriyle çok titiz bir çalışma. Tamamen şebekenin nasıl çalıştığını ve İstanbul'u nasıl zehirlemeye çalıştığını hem tespit eden hem delillendiren çok titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Buradan İstanbul halkına da şunu söylemek isterim; evet deprem bölgesindeyiz, oradaki güvenlik güçlerimizin sayısı biraz daha fazla bu da doğru, hem güvenliği temin etmek için ama Türkiye'deki devletin üzerindeki hiçbir sorumluluğu eksiltmeden, aksatmadan görevlerimize ve sorumluluğumuza suç ve suçluyla mücadele, terörden uyuşturucuya kadar asayişe kadar bütün suçlarla mücadelede hem inancımızla hem milletimize olan sadakatimizle hem de kararlı anlayışımızla devam ediyoruz. Özellikle annelere şunu ifade etmek istiyorum; gençlerimizin, çocuklarımızın uyuşturucuyla mücadele noktasında hep birlikteyiz. Onların geleceğini çalmak isteyenlere ve karartmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi de hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

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