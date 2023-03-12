Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun, Erzincan ve Tunceli ile Malatya'nın kuzey ve batı çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinin kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 8-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir ve Sinop çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın kuzey ve doğusunda çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu ve güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.