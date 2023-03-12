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    • 12.03.2023 10:25
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    • 12.03.2023 10:36
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    Başkan Erdoğan yine deprem bölgesine gidiyor! Hatay'da incelemelerde bulunacak

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası bölgede yaralar sarılırken Başkan Erdoğan yine bölgeye gidiyor. Daha önce 2 kez bölgeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan 3. tur ziyaretlere depremin en çok etkilediği iller arasında olan Hatay'dan başlayacak.

    Başkan Erdoğan yine bölgeye gidiyor

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu.

    Devletin tüm imkanları bölge için seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yıkımın yaşandığı illeri ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti ve vatandaşlarla temas kurdu.

    Depremin etkilediği illeri 2 kez ziyaret eden Erdoğan'a 2. ziyaretlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN YİNE BÖLGEDE
    Başkan Erdoğan bugün yine deprem bölgesine gidiyor... Erdoğan, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'a gidecek. Kırıkhan, Antakya, Defne, Samandağ ilçelerini ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, çalışmaları yerinde inceleyecek.

    "BİZE DURMAK DİNLENMEK HARAM"
    Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta kabine sonrası yaptığı açıklamada bölge için çalışmaların tüm hızla devam ettiğini belirterek, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan yine deprem bölgesine gidiyor! Hatay'da incelemelerde bulunacak
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