Başkan Erdoğan yine deprem bölgesine gidiyor! Hatay'da incelemelerde bulunacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu.

Devletin tüm imkanları bölge için seferber edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yıkımın yaşandığı illeri ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti ve vatandaşlarla temas kurdu.

Depremin etkilediği illeri 2 kez ziyaret eden Erdoğan'a 2. ziyaretlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.