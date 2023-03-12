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    • Haberler
    • 12.03.2023 10:04
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    • 12.03.2023 10:18
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    Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS tarihini açıkladı

    Son dakika haberleri...Milli Eğitim Bakanı Özer: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    LGS tarihi belli oldu

    Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

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    Haberler Haberler Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS tarihini açıkladı
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