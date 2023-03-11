TOGG 20 bin akıllı cihaz üretecek

TOGG, 2023 yılında 20 bin adet akıllı cihaz üretecek ve akıllı cihazlar yıl boyunca kullanıcılarına teslim edilecek. 100. Yıl Özel Seri araçlara sipariş verme hakkı tanıyacak NFT açık artırması deprem nedeniyle ertelenmişti. Bunun Togg planlarında değişikliğe neden olmadığını duyuran şirket, markanın Mart ayı içinde web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş almaya başlayacağını, siparişlerin ve siparişlerin teslimat sıralamasının çekilişle belirleneceğini ve Mart ayı sonundan itibaren ilk akıllı cihazların kullanıcılarına teslim edilmeye başlanacağını aktardı. Açıklamaya göre NFT açık artırması yıl içinde gerçekleştirecek ve ilgili serinin teslimatlarına 29 Ekim'den itibaren başlanacak.
- Ekonomi
- 11.03.2023 Gazete