Arşiv unutmaz! Akşener'den kendisine 'otobüs striptizcisi' imasında bulunan Fatih Altaylı'ya 'kıymetli gazetecilik' methiyesi





DÜN | ALTAYLI'DAN AKŞENER'E "OTOBÜS STRİPTİZCİSİ" İMASI

Akşener'i örtbasçılıkla suçlayan Fatih Altaylı, "Anlaşılan o ki, ortada bir örtbas var. Ancak örtbas edilmesi için çabalayan Alaattin Yüksel değil. Doğrudan İçişleri Bakanlığı, ya da dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener... Hani şimdilerde ortada ''Adaletin Zaferi''nden söz ederek dolaşan, otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." demişti.



"Otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." diyen Fatih Altaylı'nın kıymetli gazeteciliği böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.