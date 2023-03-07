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    • 08.03.2023 00:16
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    Arşiv unutmaz! Akşener'den kendisine 'otobüs striptizcisi' imasında bulunan Fatih Altaylı'ya 'kıymetli gazetecilik' methiyesi

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ilanındaki asık suratı ve yaşanan kaosun gölgesinde bugün Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Akşener, Altaylı'ya "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" övgüsünde bulundu. Ancak Akşener'in unuttuğu arşivin unutmadığı bir detay var idi... Fatih Altaylı 1997'de kaleme aldığı "Örtbas eden Yüksel değil, Akşener" başlıklı köşe yazısında hakaretvari söylemlerde bulunmuş, "Otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." demişti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Akşener unutur arşiv unutmaz! Fatih Altaylı...

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasında suratı asık, mutsuz bir şekilde objektiflere yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı TV yayınında akla ziyan açıklamalarda bulundu.

    Yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu öne sürdü.

    Ancak bir dakika sonra Fatih Altaylı ile birlikte stüdyoda kahkahalar attı.



    BUGÜN | AKŞENER'DEN ALTAYLI'YA: "GEÇMİŞTE YAPTIĞINIZ GAZETECİLİK KIYMETLİ"
    Sahnelen bu riyakar tutum tepkiyle karşılanırken aynı yayında Akşener'den Altaylı'ya "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" övgüsü geldi.



    Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Akşener'e göre 'kıymetli' gazetecilik örneği sergileyen Fatih Altaylı'nın geçmiş dönemde kaleme aldığı bir yazı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

    17 Eylül 1997 tarihinde Hürriyet'te yer alan 'Teke Tek' isimli köşesinde "Örtbas eden Yüksel değil, Akşener" başlıklı bir yazı yazan Altaylı, Meral Akşener'i hakaretvari sözlerle hedef almıştı.



        DÜN | ALTAYLI'DAN AKŞENER'E "OTOBÜS STRİPTİZCİSİ" İMASI
        Akşener'i örtbasçılıkla suçlayan Fatih Altaylı, "Anlaşılan o ki, ortada bir örtbas var. Ancak örtbas edilmesi için çabalayan Alaattin Yüksel değil. Doğrudan İçişleri Bakanlığı, ya da dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener... Hani şimdilerde ortada ''Adaletin Zaferi''nden söz ederek dolaşan, otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." demişti.

        "Otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." diyen Fatih Altaylı'nın kıymetli gazeteciliği böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.
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        Haberler Güncel Arşiv unutmaz! Akşener'den kendisine 'otobüs striptizcisi' imasında bulunan Fatih Altaylı'ya 'kıymetli gazetecilik' methiyesi
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