Arşiv unutmaz! Akşener'den kendisine 'otobüs striptizcisi' imasında bulunan Fatih Altaylı'ya 'kıymetli gazetecilik' methiyesi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasında suratı asık, mutsuz bir şekilde objektiflere yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı TV yayınında akla ziyan açıklamalarda bulundu.
Yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu öne sürdü.
Ancak bir dakika sonra Fatih Altaylı ile birlikte stüdyoda kahkahalar attı.
BUGÜN | AKŞENER'DEN ALTAYLI'YA: "GEÇMİŞTE YAPTIĞINIZ GAZETECİLİK KIYMETLİ"
Sahnelen bu riyakar tutum tepkiyle karşılanırken aynı yayında Akşener'den Altaylı'ya "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" övgüsü geldi.
Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Akşener'e göre 'kıymetli' gazetecilik örneği sergileyen Fatih Altaylı'nın geçmiş dönemde kaleme aldığı bir yazı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
17 Eylül 1997 tarihinde Hürriyet'te yer alan 'Teke Tek' isimli köşesinde "Örtbas eden Yüksel değil, Akşener" başlıklı bir yazı yazan Altaylı, Meral Akşener'i hakaretvari sözlerle hedef almıştı.