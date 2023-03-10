Sabancı'da skandal bitmez! Vergiden kaçmak için serbest fon numarası

SERBEST FON NUMARASI

Sabancı ailesinin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın vergiden kaçmak için yaptıkları oyun kamuoyuna yansıdı. Serbest fon numarasını Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesine taşıdı.

İşte yazıdan önemli bölümler:

Yahu çok tuhaf değil mi? Daha geçenlerde Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'deki fotoğrafı, Dilek Sabancı'nın sözleri gündem olmadı mı? Her gün aile yeni bir bomba daha mı üretmek zorunda?

Vallahi billahi özel olarak çabalamıyorum. İnsanın gözüne sokuyorlar.