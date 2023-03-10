Sabancı'da skandal bitmez! Vergiden kaçmak için serbest fon numarası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından Türkiye, afetin yaralarını sarmak adına seferber oldu. 40 binden fazla vatadanşımızın yaşamını yitirdiği afet nedeniyle Türkiye derin bir yasa boğuldu.
SABANCI'NIN SKANDAL TATİLİ
Acıların hala taze olduğu bir dönemde skandal bir görüntü sosyal medyaya düştü. Suzan Sabancı Dinçer'in Florida'da arkadaşlarıyla eğlenirken çekildiği fotoğraf, büyük tepkiye neden oldu. Depremde çok sayıda Sabancı ve Akbank çalışanının vefat etmesi, tepkilerin dozunu artırdı.
"50 MİLYON DOLAR YETER!"
Dilek Sabancı afet öncesi yaptığı bir konuşmada, "Rahat yaşayabilmek için milyar değil milyon dolar da yeterli. 50 milyon dolar da olsa rahat yaşarsınız" sözleri tepki çekince özür dilemişti.
SERBEST FON NUMARASI
Sabancı ailesinin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın vergiden kaçmak için yaptıkları oyun kamuoyuna yansıdı. Serbest fon numarasını Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesine taşıdı.
İşte yazıdan önemli bölümler:
Yahu çok tuhaf değil mi? Daha geçenlerde Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'deki fotoğrafı, Dilek Sabancı'nın sözleri gündem olmadı mı? Her gün aile yeni bir bomba daha mı üretmek zorunda?
Vallahi billahi özel olarak çabalamıyorum. İnsanın gözüne sokuyorlar.