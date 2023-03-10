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    • Haberler
    • 10.03.2023 09:19
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    • 10.03.2023 09:20
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    Sabancı'da skandal bitmez! Vergiden kaçmak için serbest fon numarası

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'deki fotoğrafı, Dilek Sabancı'nın sözleri büyük tepkiye neden oldu. Yaşananların üzerinden çok uzun bir zaman geçmeden başka bir skandal daha kamuoyuna yansıdı. Sabah gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın 50.9 milyon adet hisseyi, serbest özel fonlara devrederek vergiden kaçtıklarını yazdı. Güngör, Sabancı ailesinin vergi cenneti Malta vatandaşı olduklarını da hatırlattı.

    Sabancı’da skandal bitmez!

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından Türkiye, afetin yaralarını sarmak adına seferber oldu. 40 binden fazla vatadanşımızın yaşamını yitirdiği afet nedeniyle Türkiye derin bir yasa boğuldu.

    SABANCI'NIN SKANDAL TATİLİ
    Acıların hala taze olduğu bir dönemde skandal bir görüntü sosyal medyaya düştü. Suzan Sabancı Dinçer'in Florida'da arkadaşlarıyla eğlenirken çekildiği fotoğraf, büyük tepkiye neden oldu. Depremde çok sayıda Sabancı ve Akbank çalışanının vefat etmesi, tepkilerin dozunu artırdı.

    "50 MİLYON DOLAR YETER!"
    Dilek Sabancı afet öncesi yaptığı bir konuşmada, "Rahat yaşayabilmek için milyar değil milyon dolar da yeterli. 50 milyon dolar da olsa rahat yaşarsınız" sözleri tepki çekince özür dilemişti.

    SERBEST FON NUMARASI
    Sabancı ailesinin skandallarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın vergiden kaçmak için yaptıkları oyun kamuoyuna yansıdı. Serbest fon numarasını Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör köşesine taşıdı.

    İşte yazıdan önemli bölümler:
    Yahu çok tuhaf değil mi? Daha geçenlerde Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'deki fotoğrafı, Dilek Sabancı'nın sözleri gündem olmadı mı? Her gün aile yeni bir bomba daha mı üretmek zorunda?

    Vallahi billahi özel olarak çabalamıyorum. İnsanın gözüne sokuyorlar.

        'HİSSELER SATILACAK' DUYURUSU
        Biliyorsunuz, çarşamba günü Akbank ortaklarının açıklaması piyasayı karıştırdı. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı 50.9 milyon adet hisseyi borsada satmak için MKK'ya kaydının yaptırıldığını bildirdi. Borsada 'Hisseler satılacak' endişesiyle Akbank düştü. Meğer öyle değilmiş.

        VERGİDEN KAÇIYORLAR
        Hisseler bir cepten, diğerine gidiyormuş… Aynı gün saat 16:48'de yaptıkları açıklamada ise hisselerin borsada satılmayacağı, yatırımcısı oldukları serbest özel fonlara devredileceğini belirttiler.

        Hayda buyur buradan yak… Niye bunu yapıyorlar dersiniz. Çünkü, Akbank 30 Mart'ta hisse başına 1.55 TL temettü dağıtacak. Dilek ve Sevil Sabancı'nın 50.9 milyon adet hissede yaklaşık 79 milyon TL temettüsü var. Bu hisse kendilerinde kalsa yaklaşık 13 milyon TL stopaj, ayrıca sınır aşıldığı için 4 milyon TL de gelir vergisi ödeyecekler. Şimdi bunu serbest fona devredip akıllarınca vergiden kaçıyorlar.
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