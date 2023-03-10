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    • Güncel
    • 10.03.2023 10:50
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    • 10.03.2023 10:58
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    Marmaray seferleri neden durdu? MARMARAY SEFERLERİ iptal mi? Açıklama şaşırttı! "Saat 09:28'de yaşanan olay..."

    Marmaray seferleri neden durdu sorusu merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren aksayan seferlerin ardından beklenen açıklama geldi. Peki MArmaray seferleri neden durdu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Marmaray seferleri neden durdu?

    Marmaray seferlerinde yaşanan aksamanın ardından resmi Twitter hesabından konu hakkında bir açıklama yapıldı.

    MARMARAY'DA İNTİHAR MI OLDU?

    Merak edilen durumun ardından açıklama Marmaray'ın resmi Twitter adresinden geldi. Yapılan açıklamada; 'Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır' açıklamasına yer verildi.

    "TEK HATTAN GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR"

    Son gelen açıklamada ise "Sayın yolcularımız; Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        MARMARAY SAATLERİ

        Metrobüs, vapur, tramvay, metro, otobüs ve dolmuş istasyonları ile de bağlantısı bulunan Marmaray'ın Gebze durağında ilk tren saat 06.00'da son tren 22.15'de kalkıyor. Halkalı'dan ilk tren saat 06.00'da son tren saati ise 22.00'da başlıyor.

        MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR

        TAM (FULL)

        ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
        (DISCOUNTED STUDENT)

        ÖĞRETMEN / YAŞLI
        (TEACHER / ELDERLY)

        ABONMAN
        (MONTLY)

        ELEKTRONİK BİLET
        (ELECTRONIC TICKET)

        MARMARAY BİLET
        (MARMARAY TICKET)

        ₺9,90

        ₺4,83

        ₺7,09

        1 KONTÖR
        / CREDIT

        ₺45,00

        ₺45,00

        ₺21,91

        ₺9,90

        ₺15,27

        4 KONTÖR
        / CREDIT

        ₺45,00

        ₺45,00

        MARMARAY SUYUN İÇİNDE Mİ?

        Marmaray ile İstanbul Boğazı'nın iki yakasındaki Üsküdar ve Sirkeci ise denizin altından, yere batırma tekniğiyle inşa edilen tüp geçitle birbirine bağlanıyor. Avrupa yakasındaki Kazlıçeşme ve Anadolu yakasındaki Ayrılıkçeşme arasındaki bölümün toplam uzunluğu 13,6 kilometre.
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        Haberler Güncel Marmaray seferleri neden durdu? MARMARAY SEFERLERİ iptal mi? Açıklama şaşırttı! "Saat 09:28'de yaşanan olay..."
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