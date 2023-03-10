Marmaray seferleri neden durdu? MARMARAY SEFERLERİ iptal mi? Açıklama şaşırttı! "Saat 09:28'de yaşanan olay..."

MARMARAY SAATLERİ



Metrobüs, vapur, tramvay, metro, otobüs ve dolmuş istasyonları ile de bağlantısı bulunan Marmaray'ın Gebze durağında ilk tren saat 06.00'da son tren 22.15'de kalkıyor. Halkalı'dan ilk tren saat 06.00'da son tren saati ise 22.00'da başlıyor.