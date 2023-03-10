Marmaray seferleri neden durdu? MARMARAY SEFERLERİ iptal mi? Açıklama şaşırttı! "Saat 09:28'de yaşanan olay..."

Marmaray seferlerinde yaşanan aksamanın ardından resmi Twitter hesabından konu hakkında bir açıklama yapıldı.
MARMARAY'DA İNTİHAR MI OLDU?
Merak edilen durumun ardından açıklama Marmaray'ın resmi Twitter adresinden geldi. Yapılan açıklamada; 'Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır' açıklamasına yer verildi.
"TEK HATTAN GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR"
Son gelen açıklamada ise "Sayın yolcularımız; Saat 09:28'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.