Cumhur İttifakı genişliyor mu? DSP ve Anavatan...

SEÇİM GÜNDEMİ

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da hareketli günler yaşanıyor.

Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "seçim gündemi" ile ilgili konuları görüşmek üzere ağırladı. Erdoğan bugün de BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek .

Başkan Erdoğan yine seçim gündemini masaya yatıracak.

Görüşmeler peş peşe yapılırken Cumhur İttifakı'nın genişlemesi de gündeme geldi.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?

Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olacağını yazdı.

Cumhur İttifakı'nda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Övür, yakın tarihte iz bırakmış olan partilerin de ittifaka dahil olacağını söyledi.

Övür şunları yazdı;

"Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor."