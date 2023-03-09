Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.03.2023 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2023 10:30
    ABONE OL

    Cumhur İttifakı genişliyor mu? DSP ve Anavatan...

    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başladı... Başkan Erdoğan bir yandan depremin yaralarını sarmak için kurmaylarıyla yoğun bir çalışma sürdürürken bir yandan da seçimlere yönelik yeni gelişmeler de yaşanıyor. AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın genişlemesi gündeme geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Cumhur İttifakı'na yeni katılımların olacağını yazdı...

    Cumhur İttifakı genişliyor mu?

    Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayıma başladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 Mart tarihi itibarıyla seçim tarihinin Resmi Gazete'de yayımlanacağını ve 14 Mayıs 2023'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını bildirdi.

    6'LI KOALİSYON KAVGALAR SONRASI ADAYINI BELİRLEDİ
    Seçim yaklaşırken 6'lı koalisyondan oluşan Millet İttifakı yaşadıkları kriz ve kavga sonrası adaylarını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.

    SEÇİM GÜNDEMİ
    AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da hareketli günler yaşanıyor.

    Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi "seçim gündemi" ile ilgili konuları görüşmek üzere ağırladı. Erdoğan bugün de BBP lideri Mustafa Destici ile görüşecek .

    Başkan Erdoğan yine seçim gündemini masaya yatıracak.

    Görüşmeler peş peşe yapılırken Cumhur İttifakı'nın genişlemesi de gündeme geldi.

    CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLİYOR MU?
    Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar olacağını yazdı.

    Cumhur İttifakı'nda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Övür, yakın tarihte iz bırakmış olan partilerin de ittifaka dahil olacağını söyledi.

    Övür şunları yazdı;

    "Şu sıralarda Cumhur İttifakı'nda da bir hareketlilik var. Yeni siyasi aktörlerden, yakın tarihte iz bırakmış partilerden söz ediliyor. Ama ayrıntılarını önümüzdeki günlerde öğreneceğimiz şu iki gelişme dikkat çekici: Rahmetli Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi ile solun efsanevi lideri Ecevit'in DSP'si de Cumhur İttifakı'na katılıyor."

    Yazı için tıklayınız
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devreye Amerika girdi
    Haberler Güncel Cumhur İttifakı genişliyor mu? DSP ve Anavatan...
        SON DAKİKA