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    • 10.03.2023 12:14
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    • 10.03.2023 12:40
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    Bay Bay Kemal ucuz yırtamayacak! Yargıtay'dan temyiz kararı: Başkan Erdoğan'a daha yüksek tazminat ödeyecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasında yerel mahkeme tarafından 50 bin lira manevi tazminata hükmedilmişti. İstinafın ardından Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırarak 25 bin liralık kısmen kabul kararı verdi. Yapılan temyiz başvurusu neticesinde, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin TL'yi az buldu. Yargıtay'a göre, eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan daha üst düzey tazminat ödemeli.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal ucuz yırtamayacak!

    Yargıtay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin liralık manevi tazminatı "eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bularak bozdu.

    1 MİLYON LİRALIK DAVA
    Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşmanın yanı sıra sosyal medyada Başkan Erdoğan'a hakaret içeren ifade ve görseller paylaştı.

    Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatları, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesine Kılıçdaroğlu aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

    Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi.

    Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

    DAHA ÜST DÜZEY TAZMİNAT
    Aydın, "Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, Kılıçdaroğlu aleyhine hükmedilen 25 bin TL'yi az buldu. Yargıtay'a göre, eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımıza daha üst düzey tazminat ödemeli." ifadelerini kullandı.

        1 MİLYON LİRALIK DAVA
        Aydın, Yargıtay kararına ilişkin şu açıklamada bulundu:
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17.07.2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızı "darbeci olmakla, kontrollü darbe yapmakla ve bu darbeden fayda sağlamakla, FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla, diktatör olmakla, firavunlukla, hakim-savcılara talimat vermekle" itham etmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli hayvan figürlerinde tasvir edildiği karikatürü Twitter hesabından paylaşması sebebiyle 1.000.000,00 TL manevi tazminatın tahsili talebiyle açılmıştır.

        KISMEN KABUL KARARI
        Yerel Mahkeme tarafından 50.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiş, karar taraflarca istinaf edilmiş, Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırarak 25.000,00 TL'lik kısmen kabul kararı vermiştir. Bunun üzerine hükme karşı miktaren temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

        DAHA ÜST DÜZEY TAZMİNAT
        Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 11.10.2022 tarihli ve 2021/20817 Esas, 2022/11980 Karar sayılı ilamı ile hükmedilen manevi tazminat miktarının az olması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız yararına daha üst düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozmuştur.
            Başkan Erdoğan seçim kararını açıklayacak
            Haberler Haberler Bay Bay Kemal ucuz yırtamayacak! Yargıtay'dan temyiz kararı: Başkan Erdoğan'a daha yüksek tazminat ödeyecek
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