Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

BAKAN MURAT KURUM'UN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

İşin sonuna kadar da sadece bu deprem değil, bundan sonra da ülkemize karşı olacak tüm risklere karşı bir kalkan oluşturalım. Buradaki düzenlemeler, yeni kanun dahil tüm hazırlıkları bilim insanlarımızı kendi alanında uzman arkadaşlarımızın fikirleri doğrultusunda yapalım istiyoruz.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 14 milyonumuzu derinden yaralayan, birçok ocağa ateş düştü ve 85 milyonun yardım etmek amacıyla bu bölgeye seferber olduğu süreci yaşatmıştır.

İlk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'daki AFAD'daki koordinasyon merkezinde, bakanlarımız ve tüm birimlerimizle afet bölgesindeydik, gece gündüz çalışmalarımızı yürüttük.

"YENİ YERLEŞİM YERLERİNİN ÇALIŞMALARINI YAPIYORUZ"

Bakan Murat Kurum, "Gerek prefabrik, gerek çelik yapıda gerek konteyner olmak üzere vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamları için süreçleri yürütüyoruz. Enkaz kaldırma sürecinde çevresel hangi önlemleri almamız gerektiği, çıkan malzemelerin ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar gibi konuları da görüştük. Elimizde çok kıymetli veri var. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirlerimizin yeniden tarihiyle kültürüyle ihyası için süreci yürütüyoruz. Uzman bilim insanlarımızla, AFAD'ımızla hep birlikte uyum içerisinde yeni yerleşim alanlarıyla ilgili süreci istişare ediyoruz.

"5 İLİMİZDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI"

Bakan Kurum, "Bizim bekleyecek 1 dakikamız, saniyemiz yok. Bütün bilim insanlarımızla hemfikiriz. Bir taraftan hasar tespit çalışmamız devam ediyoruz. 1 milyon 706 bin binana inceleme yapıldı. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak olduğunun tespitini yapmış olduk. 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Diğer illerimizde de %90 seviyesindeyiz. Yıkılan binaların %96.6'sının 99 öncesi." dedi.