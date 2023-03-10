BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile ne konuştu? A Haber'de anlattı

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bugün A Haber ekranlarının konuğu oldu.

Başkan Erdoğan ile yaptığı konuşmaya ilişkin detayları aktaran Destici Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları:

"Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kararını verecek. Gerekli imzayı atacak ve yine aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ve bundan sonrası iki ay sonrası ilk Pazar'a denk gelen gün olan 14 Mayıs'ta da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. Öncelikle ülkemize milletimize, devletimize, vatandaşlarımıza, seçmenlerimize seçime katılacak partilere adaylara şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

Çünkü çok zor bir süreçten geçiyoruz bu normal bir seçim olmayacak çünkü ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadı. 11 ilimiz onlarca ilçemiz yüzler binlerce köyümüz maalesef bu depremden olumsuz etkilendi. 46 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Bir kez daha onlara Allah'tan rahmet diliyorum. On binlerce yaralımız vardı bir kısmının tedavileri devam ediyor ağır olanlar var onlara Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Geride kalanlara da sağlık sıhhat ve sabır diliyorum.

Devletimiz vatandaşımız devlet-millet iş birliği ile ilk günden itibaren önce enkazda olanları canlı olarak çıkarma gayreti verildi. Daha sonra naaşlar alındı barınma ihtiyacı yiyecek ihtiyacı giyecek ihtiyacı ısınma ihtiyacı şimdi bunlar elhamdülillah büyük çoğunlukla sağlanmış vaziyette. Çok az noktalarda çadırdır konteynerdir bu ihtiyaçlar var. Biz sürekli bölgedeyiz. Bunlar da süratle tamamlanıyor.

İnşallah bu zor süreci de devlet millet dayanışması içinde el birliğiyle atlatacağız. Yaralarımızı da birlikte saracağız. Birlikte iyileştireceğiz. Geride kalanlarımıza da birlikte sahip çıkacağız. İşte böyle bir süreçte seçime gidiyoruz. Bu seçim diğer seçimler gibi müziklidir seçim otobüsleri büyük programlar bunları görmeyeceğimizi düşünüyorum. En azından biz Cumhur İttifakı olarak seçimi daha çok deprem bölgesi hassasiyetiyle geçireceğiz. Ümidimiz BBP olarak dün Sayın Cumhurbaşkanımızla önce yarım saatten fazla ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Burada gündemimizin ağırlıklı konusu deprem, depremde yaşananlar, bizim izlenimlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri bunları istişare ettik. Daha sonra Türkiye'nin gündemindeki belli konuları görüştük."